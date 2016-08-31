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Технопарк может появиться на месте порохового производства в Красноярске

В стране
31 августа, 7:49 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 31, августа. /ТАСС
Рекультивация территории химкомбината "Енисей" завершится в 2020 году, в настоящий момент работы выполнены более чем на треть
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КРАСНОЯРСК, 31 августа. /ТАСС/. Рекультивация земель химкомбината "Енисей" в Красноярске даст городу для развития площадку в 700 га с инфраструктурой, где может появиться технопарк. Об этом в среду ТАСС сообщил вице-премьер правительства Красноярского края Виктор Зубарев.

"По окончанию рекультивации химкомбината "Енисей" получим 700 га земли с инфраструктуры для Красноярска. Когда там все очистим, это будет прекрасная площадка для развития потенциала города. Это будет, я думаю, технопарк или промышленный парк", - сказал Зубарев.

По его словам, рекультивация территории "Енисея" завершится в 2020 году, в настоящий момент работы выполнены более чем на треть - освоено около 2,5 млрд рублей из запланированных на эти цели 6 млрд рублей.

В 1941 году в Красноярске на базе эвакуированного с Украины порохового завода и химкомбинатов из Ростова и Подмосковья был создан завод №580 (будущий химкомбинат "Енисей"). Здесь производились заряды к дивизионным орудиям, гаубицам, пламегасители к 76-миллиметровым пушкам. С 1960-х годов химкомбинат производил серную кислоту, синтетические дубители, стеклопластики, твердое ракетное топливо и порох для патронов.

Производство на "Енисее" было остановлено в 1991 году из-за отсутствия оборонзаказа. В ноябре 2009 года "Енисей" признан банкротом. В 2012 году на химкомбинате началась рекультивация земель в рамках федеральной целевой программы "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации".

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