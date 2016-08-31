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В Махачкале 1 сентября будут открыты два новых образовательных объекта

В стране
31 августа, 16:10 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 31, августа. /ТАСС
Все школьные помещения спроектированы в соответствии с программой "Доступная среда"
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МАХАЧКАЛА, 31 августа. /ТАСС/. Власти Махачкалы в День знаний торжественно откроют новую школу на 1215 учащихся и новый корпус уже действующей школы, позволяющий ликвидировать в ней трехсменное обучение. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе городской администрации.

"1 сентября в Махачкале будут введены два новых образовательных объекта: новое здание школы №48 в поселке Новый Кяхулай и корпус для начальных классов гимназии №37", - сообщил представитель пресс-службы. По его словам, трехэтажное здание школы №48 включает 40 учебных кабинетов, несколько служебных, актовый зал, два спортзала, столовую и кухню, библиотеку, медицинский блок.

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"Все школьные помещения спроектированы в соответствии с программой "Доступная среда", имеется специальный класс для инклюзивного обучения. На первом этаже школы также расположился музей, в котором хранятся уникальные экспонаты и предметы быта народов Дагестана, во дворе - волейбольная и баскетбольная площадки, площадка для мини-футбола, беговая дорожка", - рассказал представитель администрации города. Планируется, что в школе будут обучаться 1 215 детей, в том числе 162 - первоклассников и 88 школьников, перешедших этим летом из других школ.

"Также завтра состоится открытие нового блока на 300 ученических мест в школе №37. В настоящее время в этой школе вместо положенных 900 обучаются 1 330 учащихся. Ввод в эксплуатацию нового корпуса позволит ликвидировать трехсменный режим обучения", - добавил собеседник агентства.

В Дагестане 1 сентября образовательный процесс начнется в 2708 организациях, в том числе в 776 дошкольных, в 1450 общеобразовательных, в трех детских домах, в 372 учреждениях дополнительного образования детей, в 64 средних специальных учебных заведениях и в 43 вузах.

Власти республики планируют введение в эксплуатацию порядка десяти объектов общего и дошкольного образования. За счет ввода новых объектов планируется ликвидация трехсменного режима в пяти школах. Для полного отказа от трехсменки в 2018 году в Дагестане необходимо строительство еще девяти новых объектов.

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