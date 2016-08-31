В Чечне вновь ожидаются сильные дожди с грозой и градом

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ГРОЗНЫЙ, 31 августа. /ТАСС/. Сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра ожидаются в Чечне до конца суток 31 августа, а также 1 сентября и утром 2 сентября. Об этом сообщили в среду в ГУ МЧС России по республике.
"Местами в Чеченской Республике ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 метров в секунду. Существует вероятность возникновения чрезвычайных происшествий не выше муниципального уровня, связанных с подъемом уровня воды в реках местами до неблагоприятных отметок", - сказали в ведомстве.
Там отметили, что специалисты ведут непрерывный мониторинг обстановки на реках республики, а все силы и средства находятся в режиме повышенной готовности.
В ГУ МЧС также предупредили о возможном повреждении линий электропередачи, падении деревьев и рекламных щитов во время непогоды, рекомендовали водителям не парковаться под деревьями и слабоукрепленными конструкциями, а пешеходам - обходить шаткие строения.
Ливневые дожди, шквалистый ветер и град прошли в Чечне 27 августа. В результате стихии от травм скончался один человек, еще трое находятся на стационарном лечении. Произошло полное или частичное повреждение кровель 372 домов, среди которых 27 многоквартирных, пострадало 22 социально значимых здания - школы, мечети, детсады, больницы, Дома культуры, ссузы и вузы, а также 10 объектов инфраструктуры.