Более 17 тыс. человек обеспечат безопасность на Северном Кавказе в День знаний

ЧЕРКЕССК, 31 августа. /ТАСС/. Безопасность на Северном Кавказе в День знаний будут обеспечивать более 17 тыс. человек. Школы региона обследованы с использованием служебных собак и специальных технических средств и взяты под круглосуточную охрану.

По данным региональных управлений МВД, в Дагестане общественный порядок будут обеспечивать более 7 тыс. человек, в Кабардино-Балкарии - 1860 человек, в Северной Осетии - 1,4 тыс. человек, в Карачаево-Черкесии - около 1,2 тыс. человек, в Ингушетии - более 600 полицейских. Как сообщили в правительстве Ставропольского края, в регионе будут задействованы более 5 тыс. человек.

В обеспечении общественного порядка, помимо полиции, будут задействованы военнослужащие, представители Росгвардии, казачества, частных охранных предприятий и члены добровольных народных дружин. "Полиция совместно с ГУ МЧС России по Дагестану уже провела порядка 700 профилактических мероприятий в целях обеспечения безопасности в учебных заведениях республики. В рамках акции "Внимание - дети!" на дорогах вблизи учебных заведений будут выставлены наряды ДПС", - сообщил журналистам начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти России и органами местного самоуправления МВД по Дагестану Микаил Макашарипов.

В Чечне создана специальная рабочая группа по профилактике правонарушений в преддверии Дня знаний, а в Северной Осетии, по данным регионального управления МВД, 1 сентября во всех учебных заведениях запланированы и будут проведены тренировки по проведению эвакуации учительского состава и детей из зданий.

Системы видеонаблюдения и противопожарной безопасности

Власти Кабардино-Балкарии в этом году направляют 37 млн рублей на обеспечение школ средствами антитеррористической защиты и системами противопожарной безопасности.

СПЕЦПРОЕКТ Собери ребенка в будущее Что нужно знать о профессиях будущего и чему учить ребенка, чтобы он мог стать востребованным специалистом

"Вложенные средства позволили обеспечить системой видеонаблюдения 137 объектов образования, в том числе все 11 учреждений Кабардино-Балкарии с круглосуточным пребыванием детей. На сегодняшний день у нас наибольшую озабоченность вызывают учреждения дошкольного образования", - отметила министр образования и науки республики Нина Емузова, добавив, что по сравнению со школами детские сады недоукомплектованы необходимым оборудованием для антитеррористической защиты и противопожарной безопасности. В ближайшее время средства будут направлять на устранение этого несоответствия.

В Карачаево-Черкесии на обеспечение антитеррористической и противопожарной безопасности школ направлено более 11 млн рублей. "Школы республики на 100% обеспечены автоматическими пожарными сигнализациями, системами видеонаблюдения оснащены 170 образовательных учреждений республики. В некоторых установлен программно- аппаратный комплекс "Стрелец мониторинг", эта работа продолжается", - сообщили ТАСС в Минобрнауки Карачаево- Черкесии.

В Чечне в более 400 школах установлены кнопки тревожной сигнализации. По словам министра образования и науки Ингушетии Владимира Трубицина, большинство школ республики имеют кнопки экстренного вызова.

Мнение родителей об уровне безопасности

Жительница Черкесска, мать двоих детей Армида Найманова в целом довольна мерами, предпринятыми властями Карачаево- Черкесии по обеспечению безопасности общеобразовательных школ. "Школа, где учатся мои дети, оснащена системой видеонаблюдения и пожарной безопасности, на проходной установлен турникет, и посторонний человек, по идее, не сможет попасть в школу. Строгий пропускной режим, даже родители не могут пройти, не предъявив паспорт. В целом я довольна уровнем безопасности нашей гимназии", - сказала она.

По мнению соучредителя общественной организации "Родительский комитет Ставрополья" Александра Джамбатова, защищенность школ зависит от того, как обеспечена общая безопасность в городах и в стране в целом. "Практически в каждой школе сейчас есть сотрудники охранных агентств, думаю, что это не очень эффективно в плане безопасности, скорее, приносит моральное спокойствие", - считает он.

В регионах Северо-Кавказского федерального округа в новом учебном году откроется более 40 новых школ, в первый класс пойдут около 144 тыс. детей.