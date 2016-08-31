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Власти Дагестана сохранят единственный в республике конезавод с ахалтекинскими лошадьми

В стране
31 августа, 23:56 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 31, августа. /ТАСС
Ранее на сервисе сhange.org появилась петиция против закрытия конезавода "Дагестанский", специализирующегося на разведении племенных лошадей ахалтекинской породы
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МАХАЧКАЛА, 31 августа. /ТАСС/. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил о сохранении в республике единственного конезавода "Дагестанский", петиция о спасении которого была размещена на сервисе change.org. Об этом Абдулатипов написал в своем аккаунте в сети Instagram.

"Ответственно заявляю, что завод "Дагестанский" (ГУП "Заводская конюшня" - прим. ТАСС) продолжит работать. В ближайшее время предприятие перейдет в другой формат работы, на основании государственно-частного партнерства. Все имущество после проведения конкурса продолжит оставаться государственным, инвестору его передадут на условиях аренды с прописанными требованиями сохранить чистоту породы и увеличить поголовье табуна", - говорится в сообщении.

Глава Дагестана отмечает, что завод "Дагестанский" - это первый конезавод ахалтекинских лошадей в России, в котором возродили ахалтекинскую породу и вырастили победителей самых престижных конных соревнований.

"Сейчас здесь содержатся 84 лошади, более 50 из которых - маточное поголовье. В год республика тратит на содержание завода около 8 млн рублей. Этих денег не хватает для нормального существования, поэтому мы решили привлечь инвестора", - прокомментировал ситуацию Рамазан Абдулатипов.

Ранее на сервисе сhange.org появилась петиция против закрытия конезавода "Дагестанский", специализирующегося на разведении племенных лошадей ахалтекинской породы. Петиция набрала более 1500 подписей. Авторы петиции опасались закрытия завода, так как на месте ипподрома и конно- спортивного клуба "Джигит", расположенных между Махачкалой и Кайспийском, будет возводиться жилой комплекс.

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