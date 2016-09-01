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"Русгидро" и правительство Камчатки подписали соглашение о модернизации энергетики края

В стране
1 сентября, 7:10 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 1, сентября. /ТАСС
Документ предусматривает разработку долгосрочной программы развития топливно-энергетического комплекса Камчатки на период до 2030 года
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Корпорация "Русгидро" и правительство Камчатского края подписали сегодня на втором Восточном экономическом форуме во Владивостоке соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает разработку долгосрочной программы развития топливно-энергетического комплекса Камчатки на период до 2030 года на основе приоритетного использования возобновляемых источников энергии, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Высокие энерготарифы и зависимость от привозного топлива сегодня являются сдерживающими факторами развития территории. Активное использование альтернативных ресурсов позволит решить проблемы бесперебойного энергоснабжения изолированных энергоузлов, даст возможность обеспечить наши районы доступной электроэнергией. Мы заинтересованы в том, чтобы максимально эффективно использовать те источники и ресурсы, которые есть в крае", - сказал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Он добавил, что разработка проектов должна вестись, исходя из их экономики, так как есть и дорогие и дешевые предложения. В рамках соглашения будут разработаны совместные предложения по долгосрочной программе развития топливно-энергетического комплекса края до 2030 года, определены максимально эффективные технические решения по развитию энергетического комплекса с учетом мирового опыта использования геотермальной, гидро- и ветро-дизельной энергетики, выработаны предложения по источникам финансирования.

"Камчатка - это уникальный по своему энергопотенциалу регион. На полуострове сочетаются возможности по развитию ветровой и геотермальный энергетики, а также мощный гидроэнергетический резерв. Мы совместно с региональной администрацией будем стремиться обеспечить широкое использование всего спектра доступных здесь энергоресурсов - это позволит не только укрепить энергобезопасность края, но и в перспективе создать условия для привлечения сюда новых потребителей", - сказал генеральный директор "Русгидро" Николай Шульгинов.

В апреле 2016 года вице-премьер правительства России, полпред президента в ДВФО Юрий Трутнев во время поездки на Камчатку отдал поручения о проработке стратегии развития топливно-энергетического комплекса края с учетом использования возобновляемых источников энергии. Сейчас на Качматке действуют каскад Толмачевских гидроэлектростанций, Мутновская геотермальная электростанция, Паужетская геотермальная электростанция и комплекс ветродизельных комплексов в Усть-Камчатском и Алеутском районах.

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