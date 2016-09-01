"Русгидро" к октябрю подготовит оценку стоимости плотин Ангарского каскада

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Компания "Русгидро" планирует к октябрю текущего года подготовить оценку стоимости плотин Ангарского каскада для продажи "Евросибэнерго" Олега Дерипаски. Об этом журналистам сообщил глава гидрогенерирующей компании Николай Шульгинов в кулуарах Восточного экономического форума.

"Делаем оценку, хотели быстрее принять решение, в октябре, например, - сказал Шульгинов. - Оценки будут готовы, главное потом провести переговоры, чтобы понимать как относиться к этим оценкам".