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"Русгидро" к октябрю подготовит оценку стоимости плотин Ангарского каскада

В стране
1 сентября, 7:08 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 1, сентября. /ТАСС
"Оценки будут готовы, главное потом провести переговоры, чтобы понимать как относиться к этим оценкам", - заявил глава гидрогенерирующей компании Николай Шульгинов
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Компания "Русгидро" планирует к октябрю текущего года подготовить оценку стоимости плотин Ангарского каскада для продажи "Евросибэнерго" Олега Дерипаски. Об этом журналистам сообщил глава гидрогенерирующей компании Николай Шульгинов в кулуарах Восточного экономического форума.

"Делаем оценку, хотели быстрее принять решение, в октябре, например, - сказал Шульгинов. - Оценки будут готовы, главное потом провести переговоры, чтобы понимать как относиться к этим оценкам".

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Россия Восточный экономический форум 2016
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