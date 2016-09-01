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Школа на 200 мест открылась в селе Нижняя Саниба в Северной Осетии

В стране
1 сентября, 10:22 UTC+3
Новая школа, как и улица, где она находится, будет носить имя покойного главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова, под руководством которого строительство образовательного учреждения было завершено
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ВЛАДИКАВКАЗ, 1 сентября. /ТАСС/. Школа на 200 мест открылась в селении Нижняя Саниба Северной Осетии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"Сегодня за парты в новой школе сядут 26 первоклассников, а всего там будут обучаться 120 детей, но вместить она может до 200 учащихся. Здание соответствует всем необходимым требованиям, а кабинеты и пищеблок оснащены современной техникой", - говорится в сообщении.

Новая школа, как и улица, где она находится, будет носить имя покойного главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова, под руководством которого строительство образовательного учреждения было завершено.

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