Школа на 200 мест открылась в селе Нижняя Саниба в Северной Осетии

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ВЛАДИКАВКАЗ, 1 сентября. /ТАСС/. Школа на 200 мест открылась в селении Нижняя Саниба Северной Осетии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Сегодня за парты в новой школе сядут 26 первоклассников, а всего там будут обучаться 120 детей, но вместить она может до 200 учащихся. Здание соответствует всем необходимым требованиям, а кабинеты и пищеблок оснащены современной техникой", - говорится в сообщении.
Новая школа, как и улица, где она находится, будет носить имя покойного главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова, под руководством которого строительство образовательного учреждения было завершено.