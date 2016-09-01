Глава КБР вручил 72 людям ордена за заслуги перед республикой

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НАЛЬЧИК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Асият Гериева/. Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков вручил в четверг государственные награды 72 людям, которые внесли большой вклад в развитие и становление республики, передает корреспондент ТАСС.
Ордена за заслуги перед Кабардино-Балкарской республикой (КБР) - высшей наградой субъекта были удостоены врачи, учителя, строители, журналисты, труженики агропромышленного комплекса. Награждение было посвящено Дню государственности КБР.
Известный кардиохирург Ренат Акчурин удостоен Ордена за заслуги перед Кабардино-Балкарской республикой (КБР) - высшей наградой субъекта. Его вручили врачу за большой вклад в развитие Кабардино-Балкарии.
"Мы благодарны вам за, то, что вы так много делаете, помогая республике внедрять в сосудистом центре высокотехнологичную медицинскую помощь», - подчеркнул глава республики Юрий Коков, вручая награду.
Такого же ордена "за большой личный вклад в развитие исторической науки" был удостоен известный ученый Олег Опрышко. "Я всегда служил и буду служить родной Кабардино-Балкарии, а любимей России у меня нет", - подчеркнул Опрышко, получая награду.
Высшей наградой Кабардино-Балкарии в четверг Коков наградил всех спортсменов - выходцев из Кабардино-Балкарии, которые в разные годы участвовали на Олимпийских играх. В их числе - велогонщик Борис Шухов, первый представитель КБР, завоевавший "золото" олимпиады в Мюнхене в 1972 году.
"Так уж повелось, что Кавказ славен борцами да конниками, а мне в свое время лошадь не досталась, пришлось сесть на велосипед, - пошутил спортсмен, получая награду. - Каждый год в Чегеме собираются велосипедисты и это очень приятно, что на моей родине этот вид спорта развивается".
"Несколько дней назад завершилась Олимпиада. Несмотря на мощный прессинг, наша сборная даже в усеченном составе достигла больших успехов. Достойную лепту внесли и наши земляки: триумфальную золотую медаль, первое золото в копилку России принес Беслан Мудранов, а финальный поединок борца - вольника запомниться нам как пример проявления мужества и его серебряная медаль для нас ценнее, чем несколько золотых", - подчеркнул Коков, рассказывая о достижениях спортсменов.
"Россия сильна регионами такими как Кабардино-Балкария, и мы сильны единством наших народов, конфессий, что ярко демонстрирует нам сегодня Кабардино-Балкарская республика. Во все, чего мы добились в прошлом, КБР внесла свой весомый вклад", - сказал полномочный представитель президента РФ в СКФО Олег Белавенцев, поздравляя награжденных.
Церемония награждения была посвящена Дню государственности КБР. Он был учрежден в 1997 году по случаю принятия новой Конституции республики. 1 сентября 1921 года декретом ВЦИК РСФСР была образована Кабардинская автономная область, которая позднее вместе с Балкарским автономным округом была преобразована в Кабардино- Балкарскую автономную область.
Датой основания Нальчика считается 1724 год - время закладки первых поселений на берегу горной реки у подножия лесистых гор Главного Кавказского хребта, когда из верховьев реки Кумы сюда переселились аулы князя Асланбека Кайтукина. Слово "Нальчик" в переводе с местных языков означает "подкова", так как географически город расположен в полукруге гор.