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Организации Российского движения школьников создадут в 15 школах Ставрополья

В стране
1 сентября, 16:48 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 1, сентября. /ТАСС
На торжественных линейках представители регионального отделения Российского движения школьников вручили школам знамена движения и сертификаты пилотных школ
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СТАВРОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Организации Российского движения школьников (РДШ) появятся в 15 пилотных школах Ставропольского края. Об этом сообщает в четверг пресс-служба губернатора края.

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"С 1 сентября в крае стартовала работа по созданию школьных организаций "Российского движения школьников". Она ведется в 15 школах - в Апанасенковском, Нефтекумском, Шпаковском, Буденновском, Советском, Предгорном районах, Минераловодском городском округе, а также в Невинномысске, Кисловодске, Пятигорске и Ставрополе", - сказано в сообщении.

На торжественных линейках представители регионального отделения РДШ вручили школам знамена движения и сертификаты пилотных школ. Движение объединит существующие детские организации и унифицирует их программы. В пилотных школах будут запущены проекты по направлениям "Личностное развитие", "Гражданская активность", "Военно-патриотическое" и "Информационно-медийное", уточняют в пресс-службе.

Указ о создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации Российское движение школьников был подписан президентом России 29 октября 2015 года. Учредителем движения выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), общественные организации и физические лица.

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