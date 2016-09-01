Чечня получит помощь от федерального центра для ликвидации последствий урагана

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ГРОЗНЫЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Федеральный центр поможет пострадавшим от урагана жителям Чечни. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на вице-премьер РФ Александра Хлопонина, который находится в Чечни с рабочей поездкой.
"Я дам поручение Министерству по делам Северного Кавказа принять самое активное участие в восстановлении социальных объектов в пострадавших районах", - цитирует пресс-служба Хлопонина.
"Мы всегда стараемся оказать помощь пострадавшим, не дожидаясь финансирования. <...> Но, как вы знаете, возможности у нас ограничены", - сказал, в свою очередь, врио главы Чечни Рамзан Кадыров.
Ливни с градом и шквалистым ветром обрушились на Чечню 27 августа. Один человек погиб, трое госпитализированы с травмами. Произошло полное или частичное повреждение кровель в 593 жилых домах, 23 социально значимых объектах и 37 объектах инфраструктуры. Около половины от общего объема работ уже выполнено.