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В Кабардино-Балкарии отмечают годовщину добровольного вхождения Кабарды в состав России

В стране
1 сентября, 21:51 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 1, сентября. /ТАСС
1 сентября 1921 года декретом ВЦИК РСФСР была образована Кабардинская автономная область, которая вместе с Балкарским автономным округом была преобразована в Кабардино-Балкарскую автономную область
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НАЛЬЧИК, 1 сентября. /ТАСС/. Народы Кабардино-Балкарии (КБР) остались верны единожды данной клятве "Навеки с Россией". Об этом заявил глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков на праздничном концерте, посвященном 95-летию государственности КБР и 459-й годовщине добровольного вхождения Кабарды в состав России.

"Осознанный и мудрый выбор наших предков, сделанный 459 лет назад, знавших цену войне и миру, братству и свободе, явился прочным фундаментом, на котором была сформирована наша государственность. Мы гордимся тем, что народы Кабардино-Балкарии сохранили верность единожды данной клятве "Навеки с Россией", - сказал Коков, отметив, что "вместе мы прошли все потрясения и тернистый путь становления современного Российского государства".

Он также подчеркнул особую роль русского языка и культуры в развитии коренных народов КБР. "Именно через русский язык и русскую культуру кабардинцы и балкарцы приобщились к общечеловеческим ценностям, смогли интегрироваться в мировое культурное пространство, сегодня наши народы не мыслят своего будущего без России - нашего Отечества", - добавил руководитель республики.

1 сентября, в День 95-летия государственности КБР, 459-летия добровольного вхождения Кабарды в состав России и день рождения столицы республики в Нальчике и других городах и районах субъекта состоялось множество торжественных мероприятий. Наиболее значимые из них - открытие второго в России музыкального кадетского корпуса и школы-лицея для одаренных детей, закладка Аллеи олимпийской славы республики, открытие пешеходной зоны на улице Кабардинской в Нальчике, демонстрация достижений промышленных и сельскохозяйственных предприятий. А на республиканском ипподроме открылся скаковой сезон "Кубок Эльбруса". Разыгрывались призы главы КБР в честь 95-летия государственности КБР, чемпиона Олимпийских игр Беслана Мудранова и серебряного призера Игр - 2016 Аниуара Гедуева.

Для участия в торжествах в Кабардино-Балкарию прибыли полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Олег Белавенцев, президент республики Абхазия Рауль Хаджимба, первый заместитель министра культуры РФ Владимира Аристархова, официальные делегации всех субъектов СКФО, Санкт-Петербурга, республик Крым и Абхазии.

1 сентября 1921 года декретом ВЦИК РСФСР была образована Кабардинская автономная область, которая позднее вместе с Балкарским автономным округом была преобразована в Кабардино-Балкарскую автономную область. Датой основания Нальчика считается 1724 год - время закладки первых поселений на берегу горной реки у подножия лесистых гор Главного Кавказского хребта.

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