Путин, премьер Японии и президент Южной Кореи откроют Приморский океанариум

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Пак Кын Хе в субботу примут участие в открытии Приморского океанариума, строившегося более 10 лет.
Глава российского государства рассказал, что отправится на открытие океанариума вместе с Синдзо Абэ и Пак Кын Хе владивостокским гимназистам, когда встречался с ними 1 сентября. Путин пригласил и ребят присоединиться к лидерам трех стран.
Океанариум на острое Русском создавался более 10 лет, строительство сопровождалось множеством проблем. Управление делами (УД) строило океанариум по поручению президента "для создания новых возможностей проведения фундаментальных и прикладных исследований в области изучения океана". УД было назначено заказчиком объекта в 2005 году. Путин несколько раз посещал стройплощадку, где фиксировалось отставание от графика сооружения. Само строительство вел подрядчик - ООО "НПО Мостовик", которому УД в виде аванса перевело 1 млрд 800 млн рублей под банковские гарантии Сбербанка.
"Мостовик" не выполнил в срок свои договорные обязательства, вследствие чего с ним был расторгнут договор на выполнение строительно-монтажных работ, не освоил перечисленный аванс. Сбербанк же обязательства выполнил и погасил задолженность в полном объеме, что позволило завершить строительство. В августе нынешнего года уголовное дело в отношении экс-руководителя НПО "Мостовик" Олега Шишова, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве в особо крупном размере, направлено в суд.
Как отметила в беседе с ТАСС пресс-секретарь УД Елена Крылова, "строительство объекта завершено в ноябре 2015 года, от ФГУП "Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе" УД получило заключение о соответствии завершенного строительством объекта проектной документации".
Научно-образовательный комплекс расположен на острове Русский Приморского края. Он входит в структуру Дальневосточного отделения Российской академии наук на правах научно-исследовательского института. "Это уникальное учреждение не имеет аналогов не только в России, но и за рубежом", - подчеркнула Крылова. Она обратила внимание на размеры океанариума - общая площадь около 35 тысяч квадратных метров - и примененные дизайнерские идеи. Так, экспозиционный корпус стилизован под морскую раковину; значительную часть океанариума занимают системы жизнеобеспечения и водоподготовки, в которых используются новейшие технологии, аналогов которым в России еще не было.
"Дату назовет Москва": когда откроется Приморский океанариум
В главном корпусе располагаются экспозиционные аквариумы с 60-сантиметровыми стенками общей вместимостью около 10 тысяч кубометров, тематические инсталляции, подводный тоннель длиной 70 метров с движущейся дорожкой, дельфинарий с общим объемом воды более 10 тысяч тонн и отделение дельфинотерапии.
Здесь "поселятся" более 500 видов морских и пресноводных животных, в том числе беспозвоночных, рыб, птиц, морских млекопитающих, собранных в тематические экспозиции. Комплекс аквариумов разного размера позволит посетителям познакомиться с жизнью обитателей российских вод (Японского, Охотского, Берингова морей, озера Байкал, реки Амур и озера Ханка), холодных полярных морей, теплых тропических рек, а также с обитателями открытых просторов океана.
В УД рассчитывают, что океанариум станет излюбленным местом отдыха жителей и гостей Владивостока, поскольку предлагает интересные и разнообразные экскурсии, образовательные программы для детей и взрослых, готовит выступления морских млекопитающих, дает возможность непосредственного общения с дельфинами. Для посетителей созданы удобные зоны отдыха, территория благоустроена чередой скверов, парков и водопадов.