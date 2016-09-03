Путин, премьер Японии и президент Южной Кореи откроют Приморский океанариум

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Пак Кын Хе в субботу примут участие в открытии Приморского океанариума, строившегося более 10 лет.

Глава российского государства рассказал, что отправится на открытие океанариума вместе с Синдзо Абэ и Пак Кын Хе владивостокским гимназистам, когда встречался с ними 1 сентября. Путин пригласил и ребят присоединиться к лидерам трех стран.

Трудности становления

Океанариум на острое Русском создавался более 10 лет, строительство сопровождалось множеством проблем. Управление делами (УД) строило океанариум по поручению президента "для создания новых возможностей проведения фундаментальных и прикладных исследований в области изучения океана". УД было назначено заказчиком объекта в 2005 году. Путин несколько раз посещал стройплощадку, где фиксировалось отставание от графика сооружения. Само строительство вел подрядчик - ООО "НПО Мостовик", которому УД в виде аванса перевело 1 млрд 800 млн рублей под банковские гарантии Сбербанка.

"Мостовик" не выполнил в срок свои договорные обязательства, вследствие чего с ним был расторгнут договор на выполнение строительно-монтажных работ, не освоил перечисленный аванс. Сбербанк же обязательства выполнил и погасил задолженность в полном объеме, что позволило завершить строительство. В августе нынешнего года уголовное дело в отношении экс-руководителя НПО "Мостовик" Олега Шишова, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве в особо крупном размере, направлено в суд.

Как отметила в беседе с ТАСС пресс-секретарь УД Елена Крылова, "строительство объекта завершено в ноябре 2015 года, от ФГУП "Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе" УД получило заключение о соответствии завершенного строительством объекта проектной документации".

Научная база

Научно-образовательный комплекс расположен на острове Русский Приморского края. Он входит в структуру Дальневосточного отделения Российской академии наук на правах научно-исследовательского института. "Это уникальное учреждение не имеет аналогов не только в России, но и за рубежом", - подчеркнула Крылова. Она обратила внимание на размеры океанариума - общая площадь около 35 тысяч квадратных метров - и примененные дизайнерские идеи. Так, экспозиционный корпус стилизован под морскую раковину; значительную часть океанариума занимают системы жизнеобеспечения и водоподготовки, в которых используются новейшие технологии, аналогов которым в России еще не было.

В главном корпусе располагаются экспозиционные аквариумы с 60-сантиметровыми стенками общей вместимостью около 10 тысяч кубометров, тематические инсталляции, подводный тоннель длиной 70 метров с движущейся дорожкой, дельфинарий с общим объемом воды более 10 тысяч тонн и отделение дельфинотерапии.

Здесь "поселятся" более 500 видов морских и пресноводных животных, в том числе беспозвоночных, рыб, птиц, морских млекопитающих, собранных в тематические экспозиции. Комплекс аквариумов разного размера позволит посетителям познакомиться с жизнью обитателей российских вод (Японского, Охотского, Берингова морей, озера Байкал, реки Амур и озера Ханка), холодных полярных морей, теплых тропических рек, а также с обитателями открытых просторов океана.

В УД рассчитывают, что океанариум станет излюбленным местом отдыха жителей и гостей Владивостока, поскольку предлагает интересные и разнообразные экскурсии, образовательные программы для детей и взрослых, готовит выступления морских млекопитающих, дает возможность непосредственного общения с дельфинами. Для посетителей созданы удобные зоны отдыха, территория благоустроена чередой скверов, парков и водопадов.