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Улица имени Героя России Александра Прохоренко появилась в Грозном

В стране
3 сентября, 14:14 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 3, сентября. /ТАСС
Решение увековечить память героя было принято врио главы Чечни Рамзаном Кадыровым
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© Муслим Бециев

ГРОЗНЫЙ, 3 сентября. /ТАСС/. Улица Авиационная, расположенная в Ленинском районе Грозного, переименована в честь Героя России Александра Прохоренко, погибшего при выполнении боевых задач в Сирии.

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"Подвиг российского офицера стал достойным примером самоотверженного служения Отчизне. Он положил жизнь, освобождая мир от угрозы терроризма. Мы выбрали одну из центральных улиц для переименования. Чеченская Республика традиционно чтит героев и хранит память о них", - сказал мэр Грозного Муслим Хучиев.

Улица имени Прохоренко в Грозном пересекает одну из оживленных магистралей, ведущих в аэропорт.

Решение увековечить память героя было принято врио главы Чечни Рамзаном Кадыровым.

Старший лейтенант Александр Прохоренко погиб при выполнении боевой задачи по наведению ударов российских самолетов по боевикам ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в районе населенного пункта Тадмор (провинция Хомс). Попав в окружение противника, офицер вызвал огонь на себя. 11 апреля указом президента РФ Владимира Путина Прохоренко посмертно присвоено звание Героя России.

На родине героя в Оренбургской области его именем названа улица в областном центре, а также школа в селе Городки Тюльганского района, в которой он учился.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. 

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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