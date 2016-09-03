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Акцию "Помним Беслан" провели в большинстве российских вузов

В стране
3 сентября, 16:42 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 3, сентября. /ТАСС
В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы номер 1 в заложниках оказались более 1 тыс. 200 человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 детей
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ВЛАДИКАВКАЗ, 3 сентября. /ТАСС/. Памятную акцию "Помним Беслан" провели сегодня в большинстве российских вузов, об этом ТАСС сообщили в Северо-Осетинском госуниверситете.

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"Памятную акцию "Помним Беслан" провели сегодня в большинстве российских вузов, - рассказали в университете. - Так, в Дальневосточном федеральном университете акцию провели совместно со школьниками. Студенты Карачаево-Черкесского университета специально приехали в селение Лаба, где преимущественно живут осетины. В Казанском университете выпустили отдельно тысячу шаров как символ мира".

В Северной Осетии в 13.05 мск школьники выпустили в небо 334 белых шара, по числу погибших, прошла минута молчания, а затем на мемориальном кладбище "Город Ангелов" под стук метронома были прочитаны имена погибших.

Цветы, свечи и вода в эти поминальные дни не только в школьном дворе, у памятника "Древо Скорби" и на Мемориальном кладбище Беслана, где похоронены жертвы теракта, вспоминают погибших и во Владикавказе у спроектированной по эскизам бесланских школьников памятной стелы на Мемориале Славы, и у памятников детям Беслана в Москве, Санкт-Петербурге и итальянском городе Кастельново-ди-Сотто.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы номер 1 в заложниках оказались более 1 тыс. 200 человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 детей. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 - дети, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.

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