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Около тысячи жителей Ингушетии почтили память жертв терроризма на митинге в Назрани

В стране
3 сентября, 17:10 UTC+3 НАЗРАНЬ НАЗРАНЬ 3, сентября. /ТАСС
Всего, по данным правоохранителей, с 1992 года от рук террористов, а также при исполнении служебных обязанностей погибли около 400 сотрудников правоохранительных органов республики и военнослужащих
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НАЗРАНЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Около тысячи жителей Ингушетии приняли участие в митинге, прошедшем в День солидарности борьбы с терроризмом на территории Мемориала Памяти и Славы в Назрани, сообщили корреспонденту ТАСС в правоохранительных органах.

Участники митинга почтили минутой молчания память погибших во время терактов жителей республики, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

"Сегодня мы выражаем соболезнование и солидарны с близкими и родными погибших у нас в Ингушетии от рук террористов, от теракта на Дубровке в Москве, солидарны с теми, чьи дети погибли в Беслане, с теми, чьи близкие погибли от терактов в Чечне, Дагестане, Волгограде и не только", - сказал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

"Наша страна неоднократно подвергалась террористическим актам, жертвами которых становились ни в чем не повинные люди, в том числе дети. Одним из таких зловещих актов терроризма стал теракт, совершенный в бесланской школе, но до того, как попасть в Беслан, эти террористы 22 июня напали на Ингушетию", тогда в результате нападения банды Басаева погибло 90 человек, сказал Евкуров.

Всего, по данным правоохранителей, с 1992 года от рук террористов, а также при исполнении служебных обязанностей погибли около 400 сотрудников правоохранительных органов республики и военнослужащих.

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Персоны
Евкуров, Юнус-Бек Баматгиреевич
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