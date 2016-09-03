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Фестиваль "Один день из жизни средневекового города" в Саратове посетили 50 000 человек

В стране
3 сентября, 23:17 UTC+3 САРАТОВ /Корр. ТАСС, Иванна Орлова
Фестиваль проводится в пятый раз
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© Иванна Орлова/ТАСС

САРАТОВ, 3 сентября. /Корр. ТАСС Иванна Орлова/. Около 50 тысяч человек побывали в субботу на фестивале исторической реконструкции "Один день из жизни средневекового города" в саратовском поселке Увек, сообщили в региональном ГУ МВД.

"В этом году традиционный фестиваль "Один день из жизни средневекового города" проводится в пятый раз, и впервые вышел на международный уровень. В нем приняли участие иностранные гости - атмосферу древнего города Укека, стоявшего здесь во времена Золотой Орды (XIII-XIV вв.), воссоздавали 139 представителей клубов исторической реконструкции из России, Казахстана, Израиля, Франции, Белоруссии, Китая и Азербайджана", - рассказали корр. ТАСС организаторы.

"Один день из жизни средневекового города" - один из немногих фестивалей исторической реконструкции, воссоздающий не военные события, а мирную повседневную жизнь. В этом году на нем работали три площадки - развлекательная, историческая и, впервые за время существования фестиваля, археологическая.

Посетителям предлагали живую музыку со сцены в форме огромной ладьи, мастер-классы для детей и взрослых, аттракционы и блюда национальных кухонь. Центральным сюжетом исторической части стало воссоздание рассказа о посещении Укека венецианскими купцами - отцом и дядей легендарного путешественника Марко Поло. Реконструкторы подготовили инсценировку похищения печати укекского эмира, устроили потешные сражения на настоящем средневековом оружии, битвы на поясах, лучный турнир, шаманское камлание, выступление канатоходцев, ярмарку аутентичных ремесленных изделий. На археологической площадке все желающие могли поискать в земле, привезенной с места раскопок, артефакты Золотой Орды, а также ознакомиться с выставкой предметов, найденных на Увеке ранее, и посетить настоящий раскоп неподалеку.

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