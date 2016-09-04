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Евкуров не даст строить дома частникам, незаконно купившим земли в Магасе

В стране
4 сентября, 23:31 UTC+3
Глава республики отметил, что земли под ИЖС незаконно распределялись в тех микрорайонах, где должны были быть дороги, школы, детсады, стадионы, а также зеленая зона
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МАГАС, 4 сентября. /Корр. ТАСС/. Юнус-Бек Евкуров выступил против строительства домовладений частниками на незаконно приобретенных ими участках в столице Ингушетии Магасе, сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики.

"Глава региона призвал муниципальные власти и представителей правоохранительных, надзорных органов совместными усилиями привлекать к ответственности лиц, занимающихся продажей в Магасе земельных участков в нарушение действующего законодательства, и жестко пресекать попытки строительства на них частных домовладений, не предусмотренных первоначальным генпланом", - сказали в пресс-службе.

Глава республики отметил, что земли под ИЖС незаконно распределялись в тех микрорайонах, где должны были быть дороги, школы, детсады, стадионы, а также зеленая зона. "В этих микрорайонах будут возводиться типовые этажные дома в виде таунхаусов для компактного проживания нескольких семей с общим двором, удобными подъездами, как и полагается", - сказал он.

По словам Евкурова, "их строительством будут заниматься крупные инвесторы, которые сначала должны будут возвести соцобъекты: школы, детсады, медучреждения, и только после этого приступят к строительству инвестжилья". "Никаких одноэтажных частных домовладений, которые не вписываются в общий вид города, в столице не будет", - заявил глава региона.

По данным муниципальных властей, в Магасе в период до 2008 года, втянувшись в незаконные схемы, жители приобрели порядка 900 земельных участков, в том числе 20 гектаров, отведенных под парковую зону. Не обошлось без участия и бывших должностных лиц, чиновников различных рангов, которые, имея корыстный интерес, закрывали глаза на грубейшие нарушения правил землепользования и градостроительства. 

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Персоны
Евкуров, Юнус-Бек Баматгиреевич
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