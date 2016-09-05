В Карачаево-Черкесии впервые проводится Неделя высокой моды

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ЧЕРКЕССК, 5 сентября. /ТАСС/. Показом коллекции вечерних нарядов бренда Terani Couture откроется в понедельник Неделя высокой моды, которая впервые проводится в Карачаево-Черкесии (КЧР). Об этом сообщила ТАСС организатор мероприятия Анастасия Эбзеева.
"Cherkessk Fashion Week" откроет показ вечерних нарядов от Terani Couture. В рамках Недели моды, которая открывает сезон осень - зима 2017 года, в КЧР впервые будет представлена и коллекция Дома моды Пьера Кардена, показ которой станет кульминацией модного форума", - сказала она.
В первый день Недели моды состоится также театрализованное шоу Театра моды "Суьюмбике" (Карачаево-Черкесия). Показ пройдет в Черкесске в ресторанно-гостиничном комплексе "Royal Hall". В течение трех дней свои коллекции, в частности, продемонстрируют дома моды "Tasmila" (Грозный), "Amalini" и "Queen" (Черкесск), известный дизайнер из Пятигорска Анна Пав, а также молодые модельеры.
В рамках Недели моды пройдет детский конкурс моды и красоты "Мини-мисс и мистер КЧР". Ребята будут демонстрировать одежду брендовых магазинов, коллекцию вечерних платьев свадебного салона "Леди-люкс", порадуют зрителей творческими номерами. Запланировано также шествие королев красоты КЧР разных годов и выступление звезд эстрады. Завершится мероприятие большим гала-концертом и церемонией вручения сертификатов участникам модного показа.
По словам Эбзеевой, авторы лучших коллекций будут приглашены во Францию на ежегодный Фестиваль искусств Пьера Кардена в Лакосте, где с работами участников ознакомится сам кутюрье.