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В Карачаево-Черкесии впервые проводится Неделя высокой моды

В стране
5 сентября, 0:32 UTC+3 ЧЕРКЕССК 5, сентября. /ТАСС
В рамках Недели модыв репсублике впервые будет представлена коллекция Дома моды Пьера Кардена
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ЧЕРКЕССК, 5 сентября. /ТАСС/. Показом коллекции вечерних нарядов бренда Terani Couture откроется в понедельник Неделя высокой моды, которая впервые проводится в Карачаево-Черкесии (КЧР). Об этом сообщила ТАСС организатор мероприятия Анастасия Эбзеева.

"Cherkessk Fashion Week" откроет показ вечерних нарядов от Terani Couture. В рамках Недели моды, которая открывает сезон осень - зима 2017 года, в КЧР впервые будет представлена и коллекция Дома моды Пьера Кардена, показ которой станет кульминацией модного форума", - сказала она.

В первый день Недели моды состоится также театрализованное шоу Театра моды "Суьюмбике" (Карачаево-Черкесия). Показ пройдет в Черкесске в ресторанно-гостиничном комплексе "Royal Hall". В течение трех дней свои коллекции, в частности, продемонстрируют дома моды "Tasmila" (Грозный), "Amalini" и "Queen" (Черкесск), известный дизайнер из Пятигорска Анна Пав, а также молодые модельеры.

В рамках Недели моды пройдет детский конкурс моды и красоты "Мини-мисс и мистер КЧР". Ребята будут демонстрировать одежду брендовых магазинов, коллекцию вечерних платьев свадебного салона "Леди-люкс", порадуют зрителей творческими номерами. Запланировано также шествие королев красоты КЧР разных годов и выступление звезд эстрады. Завершится мероприятие большим гала-концертом и церемонией вручения сертификатов участникам модного показа.

По словам Эбзеевой, авторы лучших коллекций будут приглашены во Францию на ежегодный Фестиваль искусств Пьера Кардена в Лакосте, где с работами участников ознакомится сам кутюрье.

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