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Смертность от туберкулеза в Кабардино-Балкарии снижена на 25% за полгода

В стране
5 сентября, 15:07 UTC+3 НАЛЬЧИК /Корр. ТАСС, Асият Гериева
Таких показателей удалось достичь за счет значительных финансовых вливаний, отмечают в пресс-службе республиканского Минздрава
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НАЛЬЧИК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Асият Гериева/. Смертность от туберкулеза в Кабардино-Балкарии (КБР) снижена более чем на 25% за полгода, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе республиканского Минздрава.

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"По итогам шести месяцев текущего года в республике показатель смертности от туберкулеза снижен на 25,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,6 на 100 тыс. населения (по РФ - 8,2 - прим. ТАСС). Впервые снижение данного показателя удалось добиться в 2015 году, тогда цифра равнялась 17,8%. Охват обследованных с начала года составил 40,2% от всего населения, выявлено 216 человек, больных туберкулезом - все проходят лечение", - сказали в пресс-службе.

Таких показателей удалось достичь за счет значительных финансовых вливаний, отмечают в ведомстве. Так, в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения в КБР" до 2020 года на средства федерального и республиканского бюджетов закупили современное диагностическое оборудование.

"На 90 млн рублей приобретено семь стационарных флюорографов для центральных районных больниц, компьютерный томограф, бактерицидные облучатели, бактериологическая лаборатория. Продолжается ремонт инженерных коммуникаций противотуберкулезного диспансера (за счет средств республиканского бюджета - прим. ТАСС). Из средств регионального бюджета противотуберкулезному диспансеру дополнительно будет выделено на закупку медикаментов 2,5 млн рублей и закуплен флюорографический аппарата для второй поликлиники города Нальчика стоимостью в 5 млн рублей",- уточнили в пресс-службе.

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