Педагоги Северного Кавказа смогут повысить квалификацию в центре "Сириус" в Сочи

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СОЧИ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Образовательный центр "Сириус" в Сочи даст возможность педагогам из школ республик Северного Кавказа повысить квалификацию. Об этом сообщила в понедельник корреспондент ТАСС руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.
"У нас за первый год прошли обучение более 7 тыс. детей, 5% из них - это школьники из регионов Северного Кавказа. Наша задача на нынешнем этапе стать методическим центром, где педагоги смогут рассказывать о своих методиках работы с одаренными детьми, привозить своих самых сильных учеников и набирать из других регионов детей под конкретную образовательную программу", - рассказала Шмелева.
По ее словам, юные таланты из северокавказских республик уже принимали участие в одной из профильных физико-математических смен. В группу из 200 талантливых юных математиков вошли не только победители школьных олимпиад, но и хорошо мотивированные на углубленное изучение предмета дети. По спортивному направлению обучение в "Сириусе" прошли команды фигуристов и хоккеистов из Ставрополя и Пятигорска.
Образовательный центр "Сириус" был открыт 1 сентября 2016 года Владимиром Путиным, возглавившим его попечительский совет. Образовательные смены рассчитаны на 24 дня и включают в себя занятия по специальности, развивающий досуг и общеобразовательные занятия. Центр работает круглый год, пребывание детей в нем бесплатно.
Ежемесячно в "Сириус" приезжают 600 детей в возрасте 10-17 лет из различных регионов РФ. Обучение проводят ведущие педагоги спортивных, физико-математических, химико- биологических школ, а также выдающиеся деятели российской науки, культуры и искусства.
Образовательные программы реализуются по трем направлениям : "наука" (математика, химия, биология, физика); "спорт" (фигурное катание, хоккей, шахматы); "искусство" (академическая музыка, хореография, живопись).