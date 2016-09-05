Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 64.76
€ 72.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти КБР помогут создать на частных предприятиях региона доступную среду для инвалидов

В стране
5 сентября, 15:27 UTC+3
"Минпромторг КБР готов оказать консультативную помощь в выполнении требований законодательства", - отмечается в сообщении
Материал из 1 страницы

НАЛЬЧИК, 5 сентября. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарии (КБР) готово оказать помощь частному бизнесу в создании доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Соответствующие предложения руководителям предприятий торговли и общественного питания опубликованы в понедельник на официальном портале ведомства.

"Большинством негосударственных организаций и сетевых компаний в отличие от органов госвласти и подведомственных им учреждений до сих пор не приняты обязательные для исполнения корпоративные планово-распорядительные и иные управленческие решения, необходимые для организации предоставления населению услуг с соблюдением норм Федерального закона № 419 об обеспечении их доступности для инвалидов. В целях исполнения указанного закона предприятиям торговли и общественного питания необходимо разработать и принять до 1 декабря 2016 года корпоративные управленческие решения. Минпромторг КБР готов оказать консультативную помощь в выполнении требований законодательства", - отмечается в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что в эксплуатацию нельзя будет принимать объекты и оборудование, недоступные для инвалидов. Действующие предприятия обязаны пройти сертификацию на предмет доступности с участием общественных организаций.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
8
Патриарх Кирилл посетил атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий"
7
Памятник Екатерине II открыли в Симферополе
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия и Саудовская Аравия "переломили" нефть
2
Террористы в Казахстане планировали угон самолета и взрыв российской воинской части
3
Три тысячи студентов из Иордании решили перевестись из вузов Украины в КФУ
4
Reuters: встреча Обамы и Путина прошла в "деловом тоне"
5
Обыски в компании из группы "Ренова" проводятся по делу о взятке экс-руководству Коми
6
Эксперт: нефть может вырасти до $52 за баррель после заявления Москвы и Эр-Рияда
7
Источник: в офисе группы компаний "Ренова" Виктора Вексельберга идут обыски
Темы дня
Реклама