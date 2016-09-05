Власти КБР помогут создать на частных предприятиях региона доступную среду для инвалидов

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НАЛЬЧИК, 5 сентября. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарии (КБР) готово оказать помощь частному бизнесу в создании доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Соответствующие предложения руководителям предприятий торговли и общественного питания опубликованы в понедельник на официальном портале ведомства.
"Большинством негосударственных организаций и сетевых компаний в отличие от органов госвласти и подведомственных им учреждений до сих пор не приняты обязательные для исполнения корпоративные планово-распорядительные и иные управленческие решения, необходимые для организации предоставления населению услуг с соблюдением норм Федерального закона № 419 об обеспечении их доступности для инвалидов. В целях исполнения указанного закона предприятиям торговли и общественного питания необходимо разработать и принять до 1 декабря 2016 года корпоративные управленческие решения. Минпромторг КБР готов оказать консультативную помощь в выполнении требований законодательства", - отмечается в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что в эксплуатацию нельзя будет принимать объекты и оборудование, недоступные для инвалидов. Действующие предприятия обязаны пройти сертификацию на предмет доступности с участием общественных организаций.