Более 1,2 тысячи дагестанцев сдают дополнительный ЕГЭ по русскому языку

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НАЛЬЧИК, 5 сентября. /ТАСС/. Более 1,2 тысячи молодых людей участвуют в проведении дополнительного единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Дагестане по русскому языку, сообщили ТАСС в Минобрнауки республики.
"Для проведения экзамена по русскому языку в Дагестане задействовано пять пунктов проведения экзамена (ППЭ). Более 1200 молодых людей сегодня попытаются улучшить свои результаты, получить аттестаты о среднем образовании и продолжить обучение в учреждениях профессионального образования", - сказали в ведомстве.
"На выполнение 25 заданий будет отводиться три с половиной часа. Минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата, составляет 24 балла. Это еще один шанс для тех участников ЕГЭ, которые не прошли государственную итоговую аттестацию после 11 класса либо получили неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам", - отметили в Минобрнауки.
Дополнительный период проведения ЕГЭ 2016 года стартовал в стране 5 сентября. Пройдут экзамены по двум обязательным предметам - русскому языку и математике базового уровня. Экзамен по математике базового уровня состоится 8 сентября, а 14 сентября пройдет ЕГЭ дополнительного периода по обоим предметам - русскому языку и математике базового уровня.