Фонд Кадырова обеспечил жильем девять молодых семей, работающих в сфере культуры

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ГРОЗНЫЙ, 5 сентября. /ТАСС/. В Чечне состоялось бракосочетание сразу девяти молодых семей, работающих в сфере культуры. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Чечни, каждая семья получила от фонда имени Кадырова жилье и миллион рублей. Кроме того, фонд организовал свадебное торжество.
"Президенту регионального общественного фонда (РОФ) имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевне недавно стало известно, что эти молодые люди любят друг друга, но в силу тяжелой материальной и жилищной ситуации не могут обзавестись семьями. Моя дорогая мама приобрела для них на средства РОФ девять квартир, в них произвели ремонт, обставили мебелью", - сказал врио главы Чечни Рамзан Кадыров, слова которого приводит пресс-служба.
Фонд Кадырова также выделил по одному миллиону рублей каждой молодой семье. Все 18 юношей и девушек работают в чеченских театрах, танцевальных ансамблях и эстрадных коллективах. Некоторые из них не имеют одного или двоих родителей.
Ранее при поддержке РОФ работниками культуры было создано свыше 20 семей.