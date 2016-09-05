В дагестанском Кизляре 6 сентября откроется казачий центр

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НАЛЬЧИК, 5 сентября. /ТАСС/. Открытие казачьего центра при министерстве по национальной политике Дагестана состоится 6 сентября в городе Кизляр. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе министерства.
"В преддверии Дня единства народов Дагестана - 6 сентября - в городе Кизляре состоится открытие Республиканского казачьего центра при министерстве по национальной политике республики Дагестан. Центр создан в рамках реализации Стратегии развития госполитики РФ в отношении российского казачества", - сказали в ведомстве.
Около 1,4 тысяч казаков проживают в Дагестане в Тарумовском и Кизлярском районах, а также в городе Кизляр. Основными целями создаваемого центра, как подчеркивают власти субъекта, является поддержка общественно-значимых культурно-просветительских программ и мероприятий казачьих обществ, оказание содействия поддержке казачьих кадетских классов и школ.
Ранее в гимназии №6 города Кизляра был открыт первый в республике специализированный казачий класс. "Он был создан по результатам обращений властей Кизляра и казачьего общества к зампреду правительства России Александру Хлопонину и главе республики Рамазану Абдулатипову о создании кадетского корпуса. Было принято решение создать вначале только один класс", - уточнили в министерстве.
В настоящее время в казачьем классе обучают 30 мальчиков и девочек разного возраста. "За основу программы обучения взят опыт кадетских казачьих классов других субъектов. Помимо общеобразовательной школьной программы они дополнительно изучают историю и традиции казачества. Девочек обучают шитью, кулинарии, вышиванию, а мальчики получают навыки работы на станках с деревом и металлом", - добавили в Миннацполитике.