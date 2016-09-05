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Налоговые доходы бюджета Дагестана повысились на 2,9 млрд рублей с начала года

В стране
5 сентября, 20:20 UTC+3
По данным ведомства, основной рост обеспечен за счет увеличения собираемости налогов на прибыль - 33,5%, транспортному налогу - 27,5%, акцизам на ГСМ - 25,1%, госпошлине - 23,9%
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НАЛЬЧИК, 5 сентября. /ТАСС/. Поступления в бюджет Дагестана с начала года составили 20,9 млрд рублей, что на 2,7 млрд рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на официальном портале министерства экономики и территориального развития республики.

"Поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет республики Дагестан за 8 месяцев текущего года составили 20,9 млрд рублей. Рост налоговых и неналоговых доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 114,7% увеличившись на 2,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, основной рост обеспечен за счет увеличения собираемости налогов на прибыль - 33,5%, транспортному налогу - 27,5%, акцизам на ГСМ - 25,1%, госпошлине - 23,9%.

В настоящее время наблюдается положительная динамика поступлений практически по всем видам налогов, считает начальник управления финансов и налоговой политики Минэкономразвития Дагестана Александр Гюлев. "Мы достигли существенных результатов по формированию налоговой базы. При этом в ежедневном режиме проводится работа по повышению поступлений по налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях РД путем выстраивания эффективной системы межведомственного взаимодействия. И если такая динамика сохранится, то к концу года все плановые назначения будут исполнены в полном объеме", - привели в пресс-службе слова Гюлева.

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