Более 200 человек соберет первый фестиваль фотографов Северного Кавказа

ЧЕРКЕССК, 6 сентября. /ТАСС/. Первый фестиваль фотографов и видеографов Северного Кавказа "Два крыла" открывается во вторник в Карачаево-Черкесии (КЧР). Он станет площадкой для общения и обучения, сообщил ТАСС директор фестиваля Расул Боташев.

"Главная задача нашего мероприятия - создать хорошую площадку для обучения, общения и обмена опытом фотографов и видеографов. Один из самых важных аспектов - создание позитивного образа Северного Кавказа, задача показать красоту региона, то чем он живет и как развивается",- сказал он.

Пятидневный фестиваль, в котором примут участие более 200 человек, пройдет на базе туристического комплекса "Медовые водопады" в Малокарачаевском районе республики. Фестиваль вызвал интерес не только участников с Северного Кавказа, поступили также заявки от представителей Москвы, Санкт-Петербурга, Грузии и Турции.

В программе, в частности, мастер-класс по фотографии и видео, тематические лекции, которые проведут известные фотографы, видеооператоры и режиссеры из Москвы и Санкт- Петербурга. Планируется также насыщенная культурно- развлекательная программа и экскурсии по достопримечательностям Карачаево-Черкесии.

Фестиваль пройдет с 6 по 10 сентября при поддержке аппарата полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) и руководства КЧР.