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В Дагестане до конца года завершат строительство четырех логистических центров

В стране
6 сентября, 15:16 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 6, сентября. /ТАСС
В рамках импортозамещения в Дагестане также планируется ввести в эксплуатацию тепличные комплексы на площади 15,7 га
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МАХАЧКАЛА, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Дагестана до конца года планируют завершить строительство четырех логистических центров мощностью 49 тыс. тонн, сообщил во вторник ТАСС представитель пресс-службы Министерства сельского хозяйства и продопольствия республики.

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"В текущем году планируется завершить строительство логистических центров мощностью 49 тыс. тонн, в том числе в рамках ООО "Югагрохолдинг" (Кумторкалинский район) - 16 тыс. тонн, СПК "Колхоз Дагагротех" (Карабудахкентский район, поселок Ачи-Су) - 20 тыс. тонн, КФХ "Садовод" (Кумторкалинский район) - 5 тыс. тонн, СПоК "Мир" (город Дагестанские Огни) - 8 тыс. тонн", - сказал представитель министерства.

По его словам, в текущем году в республике отмечен рост объемов производства продукции сельского хозяйства всеми категориями товаропроизводителей на 2,7% (составил 30,9 млрд. рублей). "На рост объемов производства продукции сельского хозяйства в январе-июле 2016 года в основном повлияло увеличение производства мяса (на 1,7%), молока (2,7%) и яиц (3,1%)", - отметил собеседник.

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В Минсельхозе региона добавили, что по состоянию на 1 августа поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 1,3% и составило 1038,4 тыс. голов, овец и коз - сократилось на 1,4% (5784 тыс. голов), численность птицы (в сельхозорганизациях) увеличилась на 13,4% (2654,7 тыс. голов).

"В целях улучшения ситуации с технической оснащенностью сельскохозяйственного производства сельхозтоваропроизводителями республики через АО "Росагролизинг" приобретено 14 единиц техники на общую сумму 12,5 млн. рублей, что в 3 раза больше объема закупок по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - заявил собеседник агентства.

В Дагестане в рамках импортозамещения также планируется ввести в эксплуатацию тепличные комплексы на площади 15,7 га, добавили в министерстве.

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