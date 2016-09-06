Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медучреждения Карачаево-Черкесии получат семь автомобилей "скорой помощи"

В стране
6 сентября, 17:05 UTC+3
Новый транспорт соответствует современным требованиям безопасности и оснащен необходимым медоборудованием
Материал из 1 страницы
ЕРКЕССК, 6 сентября. /ТАСС/. Семь машин "скорой помощи" получат учреждения здравоохранения Карачаево-Черкесии ко Дню республики и дню Черкесска, которые будут отмечаться 7 сентября. Об этом сообщила накануне пресс-служба главы и правительства КЧР.
 
"Автомобили скорой помощи поступят в медучреждения в рамках программы обновления автопарка медицинских организаций и поддержки отечественных автопроизводителей", - говорится в сообщении.  Автомобили класса "В", предназначенные для перевозки больных и пострадавших, а также проведения мониторинга и оказания экстренной медпомощи, будут распределены по районам республики. "При распределении приоритет будет отдаваться труднодоступным населенным пунктам", - уточнили в пресс-службе.
 
Новый транспорт соответствует современным требованиям безопасности и оснащен необходимым медоборудованием, в том числе дефибрилляторами, электрокардиографами, системами мониторинга для наблюдения артериального давления и частоты сердечных сокращений.
 
День Карачаево-Черкесии и день города Черкесска врио главы КЧР Рашидом Темрезовым объявлен в республике выходным днем.
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
8
Патриарх Кирилл посетил атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий"
7
Памятник Екатерине II открыли в Симферополе
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Университет в Кемерове проводит проверку из-за фотографий полуголых первокурсников
2
Порошенко оценил убытки Украины от потери российского рынка в $15 млрд
3
Во Франции умерла женщина, которой была сделана первая в мире операция по пересадке лица
4
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
5
"Объем бедствия сумасшедший": глава Крыма оценил масштаб самостроя на побережье
6
Резервный фонд за август уменьшился до 2,09 трлн рублей
7
Пять машин и мотоцикл столкнулись на северо-востоке Москвы
Темы дня
Реклама