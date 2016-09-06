Медучреждения Карачаево-Черкесии получат семь автомобилей "скорой помощи"

ЕРКЕССК, 6 сентября. /ТАСС/. Семь машин "скорой помощи" получат учреждения здравоохранения Карачаево-Черкесии ко Дню республики и дню Черкесска, которые будут отмечаться 7 сентября. Об этом сообщила накануне пресс-служба главы и правительства КЧР.

"Автомобили скорой помощи поступят в медучреждения в рамках программы обновления автопарка медицинских организаций и поддержки отечественных автопроизводителей", - говорится в сообщении. Автомобили класса "В", предназначенные для перевозки больных и пострадавших, а также проведения мониторинга и оказания экстренной медпомощи, будут распределены по районам республики. "При распределении приоритет будет отдаваться труднодоступным населенным пунктам", - уточнили в пресс-службе.

Новый транспорт соответствует современным требованиям безопасности и оснащен необходимым медоборудованием, в том числе дефибрилляторами, электрокардиографами, системами мониторинга для наблюдения артериального давления и частоты сердечных сокращений.

День Карачаево-Черкесии и день города Черкесска врио главы КЧР Рашидом Темрезовым объявлен в республике выходным днем.