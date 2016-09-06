Делегацию КЧР на Фестивале народов Кавказа в Ингушетии представят 40 спортсменов

ЧЕРКЕССК, 6 сентября. /ТАСС/. Карачаево-Черкесию (КЧР) на VII Фестивале культуры и спорта народов Кавказа, который пройдет в этом году в Ингушетии, представят 40 спортсменов. Об этом сообщил сегодня ТАСС представитель Минспорта республики Рустам Джатдоев.

"В этом году, как и в 2015 году, в спортивную делегацию КЧР войдут 52 человека, из них 40 спортсмены. В рамках фестиваля пройдут соревнования по 12 видам спорта, в частности, по борьбе на поясах, легкой атлетике, перетягиванию каната, силовому троеборью и стрельбе из лука. Последние три года спортивная программа остается неизменной", - сказал Джатдоев.

По его словам, в прошлом году команда КЧР выступила на фестивале неудачно, заняв только пятое место. "В этом году отбор на фестиваль проводился жестче, и мы надеемся улучшить результаты нашей сборной", - отметил собеседник агентства.

Праздник спорта культуры и дружбы пройдет 24 и 25 сентября в Ингушетии. В рамках культурной части фестиваля регионы-участники представят свои национальные подворья, где будут продемонстрированы изделия народных промыслов, предметы быта, костюмы и многое другое. Состоится также выступление творческих коллективов Кавказа.

Ранее фестиваль носил название "Кавказские игры". В 2010 и 2011 годах состязания проводились в Карачаево-Черкесии (КЧР), в 2012 году - в Кабардино-Балкарии (КБР), в 2013-м - в Ставропольском крае, а 2014 году - в Чечне. По итогам фестиваля 2015 года, состоявшегося в Махачкале, первое место заняла сборная Дагестана, второе - сборная КБР, третье - сборная Чеченской республики.