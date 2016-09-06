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Более 50 работников "Дагдизеля" обучат новым специальностям

В стране
6 сентября, 17:16 UTC+3
Всего по программе дополнительных мер в сфере занятости населения предусмотрено обучение 321 и стажировка 340 работников организаций республики, находящихся под риском увольнения
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НАЛЬЧИК, 6 сентября. /ТАСС/. Более 50 работников завода "Дагдизель", находящиеся под угрозой сокращения, приобретут новую специальность. Об этом сообщается на официальном портале Министерства труда и социального развития Республики Дагестан.

"С 5 сентября Министерство труда и социального развития Республики Дагестан начало опережающее профессиональное обучению 52 работников ОАО "Завод Дагдизель", находящихся под риском увольнения. Обучение организовано в рамках государственной программы "Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения" по таким специальностям, как программист, оператор станков с программным управлением, инженер-конструктор, инженер-электрик, токарь и фрезеровщик", - отмечается в сообщении.

"Профессиональное обучение по второй специальности предусматривает не просто механическую смену профессий, а расширение сферы приложения труда квалифицированных работников. Особое значение придается стажировке, способствующей углублению профессиональных знаний и навыков. Это позволит предприятию в условиях кризиса сохранить квалифицированный кадровый потенциал, перепрофилироваться и даже наладить выпуск новой продукции", - сказал начальник отдела профессионального обучения и профориентации населения министерства Сайгид Мутаиломов.

Всего по программе дополнительных мер в сфере занятости населения предусмотрено обучение 321 и стажировка 340 работников организаций республики, находящихся под риском увольнения. На эти цели предусмотрено более 40 миллионов рублей федеральных и республиканских средств.

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