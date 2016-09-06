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Горнолыжную трассу в Северной Осетии расширят к началу зимнего сезона

В стране
6 сентября, 17:21 UTC+3
На курорте идут земляные работы по выравниванию трассы, срезаются кустарники, срубаются деревья, а также ликвидируются последствия прошлогоднего селевого потока
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ВЛАДИКАВКАЗ, 6 сентября. /ТАСС/. Горнолыжная трасса на курорте "Цей" в Северной Осетии будет расширена к началу зимнего сезона, что поспособствует увеличению потока туристов. Об этом сообщил ТАСС директор альплагеря "Цей" Игорь Абаев.

"Сейчас на курорте идут земляные работы по выравниванию трассы, чтобы на ней стало безопаснее и удобнее кататься, срезаются кустарники, срубаются деревья, а также ликвидируются последствия прошлогоднего селевого потока, - сказал Абаев. - В связи с этим трасса расширится в разных местах на определенное расстояние. Это все будет способствовать увеличению количества лыжников, желающих посетить курорт".

По словам Игоря Абаева, после ремонтных работ горнолыжная трасса в разных местах увеличится от 5 до 40 метров. Также после выравнивания трассы на ней можно будет кататься и с небольшим уровнем снега.

Как рассказал ТАСС руководитель комитета по туризму Северной Осетии Вильям Гагиев, зимой 2015 года от гостей и жителей республики поступали жалобы, связанные с качеством лыжной трассы в Цее, в частности, с невозможностью кататься с небольшим количеством снега. "Надеюсь, что сейчас после ремонтных работ этих жалоб уже не будет, ведь представители турбизнеса на курорте делают для этого все необходимое", - сказал Гагиев.

Горнолыжный курорт "Цей"

Цей со времен СССР остается популярным местом отдыха не только для российских, но и для зарубежных туристов, так ближайшее время горные курорты республики посетят ведущие туроператоры Италии, которые специализируются на российском направлении. Среднегодовое количество солнечных часов в Цее больше, чем даже в швейцарском Давосе. В высокогорном климате снег выпадает здесь уже в середине осени и сходит с нижних отрогов гор только в конце мая, а выше отметки 3 тыс. 400 метров лежит круглый год.

Особой популярностью у гостей республики пользуется посещение Рекома - самого почитаемого святилища в Осетии, преемника древних скифских и арийских храмов, а также подъем к Сказскому леднику, нагроможденному из острых 10-метровых льдин. Самая высокогорная база в ущелье - альпинистский лагерь "Цей", старожил курорта, воспетый Владимиром Высоцким и Юрием Визбором. Он находится в хвойном лесу на берегу реки Сказдон у подножия горы Монах.

Лагерь был основан итальянцем австрийского происхождения Францом Йозефом Зауберером в 1934 году и с тех пор он стал излюбленным местом для альпинистов России и стран бывшего СССР. Именно после его посещения Владимир Высоцкий написал свою знаменитую песню "Прощание с горами". Киноактер и бард Юрий Визбор в 1984 году написал здесь свою последнюю из более трехсот песен - "Цейский вальс". Она стала гимном Цейского ущелья и бардовского фестиваля, который проводят здесь в честь основоположника жанра авторской песни.

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