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Фонд "Солидарность" оказал помощь более 2,5 тыс. жителям Ингушетии за 1,5 года работы

В стране
6 сентября, 17:19 UTC+3
Как сообщалось раннее, фонд "Солидарность" совместно с советом благотворительных организаций республики провел акцию "Собери ребенка в школу"
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МАГАС, 6 сентября. /Корр. ТАСС /. Более 2,5 жителям Ингушетии оказал помощь за полтора года своей работы Фонд социальной поддержки  населения "Солидарность". Об этом сообщил сегодня руководитель фонда Магомет Харсиев.

"Деятельность нашего фонда направлена на оказание материальной помощи наиболее остро нуждающимся категориям населения - сиротам, инвалидам, малоимущим, пострадавшим от стихийных и техногенных бедствий. С начала работы нашего фонда оказана помощь более 2,5 тыс. жителям региона", - сказал  Харсиев.

Он отметил, что всего за этот период на счет фонда в виде добровольных пожертвований граждан поступило более 16 млн рублей, была оказана существенная адресная помощь в виде строительства жилья, улучшения жилищных условий, иногороднего лечения 130 семьям. "Было всего построено 14 домов под крышу, куплены стройматериалы 33 семьям для улучшения жилищных условий, приобретены и установлены 10 сборно-щитовых домика, жилой вагончик, 3 земельных участка, 58 тяжелобольным оказана материальная помощь для иногороднего лечения",- сказал Харсиев.

По его утверждению, помощь от фонда получили и 13 семей из Северной Осетии. Кроме этого, фондом оказана и продуктовая  помощь жителям  Ингушетии.
Сейчас в списках фонда остро нуждающихся числится более 1 тыс. семей.

Как сообщалось раннее, фонд "Солидарность" совместно с советом благотворительных организаций республики провел акцию "Собери ребенка в школу". В рамках этой акции было собрано более 1,5 млн рублей, на которые куплены портфели и школьные принадлежности 500 первоклассникам из числа малообеспеченных и многодетных семей республики. 

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