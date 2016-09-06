Литейный цех по выпуску заготовок из алюминия и меди запустят в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сентября. /ТАСС/. Нижегородская компания "ВолгаСтальПроек" откроет в сентябре новый литейный цех по производству заготовок из алюминия и меди, которые планирует поставлять для АЭС Индии. Как сообщили ТАСС в правительстве региона, новое производство запустят в г. Семенов Нижегородской области до конца месяца.

"В рамках импортозамещения компания планирует открытие инновационного литейного цеха по изготовлению заготовок из алюминиевых и медных сплавов", - сказали в региональном правительстве, не назвав объем инвестиций. Отмечается, что цех оснащен современным оборудованием российского и иностранного производства на всей цепочке изготовления продукции. С открытием нового производства будет создано 56 рабочих мест.

"Уже в этом году производитель ставит перед собой задачу стать одним из поставщиков оборудования для строящейся АЭС Куданкулам в Индии", - отметили в пресс- службе правительства. О планах по объемам поставок пока также не сообщается. В настоящее время в новом литейном цехе уже завершены пуско-наладочные работы.

"ВолгаСтальПроект" - металлургическая компания, выпускающая металлургические заготовки деталей, применяемых в различных отраслях машиностроения, в том числе в энергетике, нефтехимии, судостроении, транспортном машиностроении и т.д. Объемы литейного производства составляют 500 тонн в год.