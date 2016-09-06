Минвостокразвития считает завышенными цены на жилье на Дальнем Востоке

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. В Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока считают цены на жилье в макрорегионе завышенными. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

"Да, считается, что жилье на Дальнем Востоке дороговато. Есть потенциал для его снижения. Поэтому мы принимаем в этом посильное активное участие. Если другие производители стройматериалов (наряду с компанией "Технониколь" - прим. ТАСС) тоже будут здесь строить предприятия, то это будет позитивно сказываться на стоимости", - считает он.

По словам Качаева, средняя цена за квадратный метр жилья на Дальнем Востоке составляют 50-60 тыс. руб. Тем не менее, на территории ТОР стоимость квадратного метра удается снизить до 35 тыс. руб.

"Я могу привести пример: на судостроительном комплексе "Звезда", там строят жилье, более 7000 человек приезжает работать, меры поддержки, которые мы предоставляем - режим ТОРа, земля бесплатно, коммунально-инженерная структура, которую строит корпорация, позволяет стоимость квадратного метра опустить до 35 тыс. за квадратный метр. Сами понимаете, в масштабе Большого Камня средние цены около 50 тыс. за метр квадратный, а эти меры поддержки в комплексе позволяют обеспечить уровень этих цен", - рассказал он.

Среди мер, которые могли бы помочь снизить стоимость жилья на Дальнем Востоке, Качаев назвал также создание сектора по производству стройматериалов, которое позволит контролировать цены на продукцию, повышение конкуренции среди застройщиков и доступ к земельным участкам под строительство для инвесторов.

Строительство на условиях найма

"РАО ЭС Востока" при поддержке властей Хабаровского края рассчитывает привлечь новый персонал на объекты энергетики с помощью жилья, которое будет строиться на условиях найма. Соглашение об этом подписали 2 сентября на Восточном экономическом форуме ПАО "РАО ЭС Востока", правительство Хабаровского края и АНО "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке" (АРЧК).

"Дальневосточная энергетика развивается стремительными темпами и требует привлечения большого количества квалифицированных специалистов. Мы понимаем, что доступное жилье может стать эффективным инструментом для мотивации персонала", - сказал по итогам подписания гендиректор энергохолдинга Сергей Толстогузов.

Директор АРЧК Валентин Тимаков отметил, что подписание соглашения дало начало реализации в Хабаровском крае пилотного проекта по обеспечению сотрудников "РАО ЭС Востока" арендным жильем. "Этот проект может стать своего рода модельным решением по строительству арендного жилья в других дальневосточных регионах", - сказал Тимаков.

Согласно документу, правительство Хабаровского края берет на себя обязательства по развитию жилищного строительства и подбору земельных участков для возведения доступного жилья для энергетиков. "РАО ЭС Востока" разработает корпоративные жилищные программы для привлечения сотрудников на новые и строящиеся энергообъекты, изучит спрос на найм жилья среди сотрудников компании. АРЧК окажет содействие и предоставит консультации сторонам, а также проведет анализ перспектив создания новых рабочих мест в регионе.