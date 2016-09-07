Более 20 мероприятий состоятся в Карачаево-Черкесии в День республики

ЧЕРКЕССК, 7 сентября. /ТАСС/. Жители Карачаево-Черкесии (КЧР) отметят в среду День государственности республики и День города Черкесска. Запланировано более 20 торжественных мероприятий, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"7 сентября запланировано около 20 мероприятий, в их числе - открытие первого в республике скейт-парка для занятий экстремальными видами спорта, универсальной спортивной площадки, различные конкурсы, фестивали, концерты и народные гуляния", - говорится в сообщении.

Врио главы республики Рашид Темрезов вручит в этот день государственные награды людям, которые внесли большой вклад в становление и развитие Карачаево-Черкесии, а также посетит перинатальный центр, чтобы поздравить рожениц и новорожденных в День республики.

В парке культуры и отдыха "Зеленый остров" Черкесска в рамках фестиваля "Город красоты и талантов", который откроется фитнес-зарядкой, будут организованы выставка фотографов Карачаево-Черкесии, презентация арт-проектов обладателей грантов Северо-Кавказского молодежного форума "Машук", модный показ, творческие мастерские и выставки умельцев республики. "В частности, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству проведут представители республиканского колледжа искусств, а сотрудники Центра развития творчества "Мега" обучат желающих современным видам рукоделия. На фестивале также будут работать площадки организаций индустрии красоты и здоровья КЧР", - рассказала ТАСС один из организаторов фестиваля Валентина Пащенко.

Для самых маленьких участников праздника артисты Черкесского драматического театра КЧР подготовили сказку на русском языке "Зов дракона", еще одну - "У Лукоморья дуб зеленый" покажут воспитанники Дворца детского и юношеского творчества Черкесска, состоится также квест на знание истории "Я и мой город". Подарок подготовили жителям республики власти города. В республиканской столице масштабным шоу с участием спортсменов-экстрималов из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара откроется первый в регионе скейт-парк площадью около 800 кв. м. В этот день будет также открыта универсальная спортивная площадка в одном из частных секторов Черкесска, праздничный гала-концерт состоится на главной площади республики, завершатся торжества красочным фейерверком.

Карачаево-Черкесская автономная область, входившая в состав Ставропольского края, 24 года назад была преобразована в самостоятельный субъект РФ. День республики совмещен с Днем единения народов КЧР, который раньше отмечался 3 июля. Столица республики - Черкесск - основана осенью 1825 года, день города праздновался в третью субботу сентября. В 2014 году власти приняли решение объединить праздники и проводить их 7 сентября.