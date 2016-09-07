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Левитин: инвестор вынужден ждать разрешения на строительство в Ингушетии 266 дней

В стране
7 сентября, 15:11 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 7, сентября. /ТАСС
Помощник президента отметил, что это затрудняет работу в регионах
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ТЮМЕНЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Инвестор в России до 266 дней вынужден ждать разрешения на строительство объектов, что затрудняет его работу в регионах. Об этом сообщил помощник президента, секретарь Госсовета РФ Игорь Левитин на заседании рабочей группы Госсовета РФ, которое проходит в Тюмени.

"Инвестора различные регионы встречают по разному: если в одном субъекте РФ ему комфортно работать, то в другом его ожидают почти на каждом шагу проблемы. Даже в рамках одного федерального органа в территориальных управлениях одна и та же процедура занимает разное время. Так, например, в зависимости от региона срок получения разрешения на строительство занимает от 63 дней (Томская область) до 266 дней (Республика Ингушетия)", - сказал Левитин.

По его словам, разрешение на подключение к электросетям инвестор ждет от 61 дня в Ямало-Ненецком автономном округе до 137 дней в Ставропольском крае.

По словам Левитина, для решения данной проблемы "модели по получению доступности разрешения на строительство и подключения к электросетям должны быть описаны в оптимальных сроках и процедурах".

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