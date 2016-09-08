В Карачаевске открыли образовательный центр и физкультурно-оздоровительный комплекс

ЧЕРКЕССК, 8 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия образовательного центра и физкультурно-оздоровительного комплекса состоялась в четверг во втором по величине городе Карачаево-Черкесии - Карачаевске в рамках празднования Дня республики, который отмечается 7 сентября, передает корреспондент ТАСС. На торжественной церемонии присутствовал врио главы КЧР Рашид Темрезов.

"Открытие детского садика, школы и Дворца спорта - это праздник. Была моя идея построить все объекты в одном месте, считаю, у нас все получилось. Главные виновники торжества - наши дети разного возраста, кто-то пойдет в садик, в первый класс, а кто-то заниматься в секциях спорткомплекса", - сказал Темрезов.

Образовательный центр для школьников и дошколят

В новый образовательный комплекс площадью более 16,4 тыс. кв. м вошли школа на 1260 мест и детский сад на 150 мест. Строительство объекта велось с 2012 года по ФЦП "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ".

Детский сад на шесть групп расположен в трехэтажном знании рядом со школой. Здание общеобразовательного учреждения состоит из шести корпусов разной этажности, из них три - учебных, два общешкольных и спортивный блок. Здесь, в частности, оборудованы различные мастерские, лаборатории, имеется также актовый зал более чем на 500 мест, просторная столовая, спортивный зал, футбольное поле и бассейн.

Как сообщили ТАСС в управлении образования Карачаевского городского округа, в новое здание переведена школа номер 3 Карачаевска имени Героя Советского Союза Харуна Богатырева, здание которой было ветхим, здесь также дети обучались в две смены. "Последний раз новая школа на 190 мест в Карачаевском городском округе была открыта в 2002 году в поселке Малокурганный, а в самом городе Карачаевске - в 1977 году", - сказала начальник ведомства Джульетта Коджакова.

В 11 школах городского округа сейчас обучаются 3894 ученика, в первый класс в этом году пошел 481 ребенок.

Современный спорткомплекс

По данным дирекции капстроительства КЧР, в физкультурно-оздоровительном комплексе площадью более 4,5 кв. метров единовременно могут заниматься 140 человек. В спорткомплекс входят бассейн, универсальный спортивный зал для игровых видов, а также есть тренажерный зал, залы для борьбы, бокса, восточных единоборств.