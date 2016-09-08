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Абдулатипов предложил учредить новый праздник в честь гамзатовских "Белых журавлей"

В стране
8 сентября, 15:01 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 8, сентября. /ТАСС
В Дагестане с 6 по 8 сентября проходит международный фестиваль "Гамзатовские чтения". В рамках празднования дней "Белые журавли" в течение недели в республике проходят круглые столы, встречи, концерты
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МАХАЧКАЛА, 8 сентября. /ТАСС/. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов предложил учредить новый праздник День белых журавлей. Об этом он сообщил в четверг, посещая дом Расула Гамзатова в Махачкале, сообщила корреспонденту ТАСС заместитель руководителя администрации главы и правительства региона-руководитель пресс-службы Тамара Чиненная.

"Во время посещения дома поэта Рамазан Абдулатипов предложил учредить в республике новый праздник - День белых журавлей, и отмечать его каждый год в день рождения Расула Гамзатова - 8 сентября", - сказала Чиненная.

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По словам собеседницы агентства, руководитель республики также выразил готовность "обсудить эту инициативу и на федеральном уровне, чтобы праздник стал всероссийским".

Как сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана, в настоящее время в республике по инициативе Абдулатипова разрабатывается школьный курс более глубокого изучения творчества народного поэта.

В Дагестане с 6 по 8 сентября проходит международный фестиваль "Гамзатовские чтения" под эгидой ЮНЕСКО. В рамках празднования дней "Белые журавли" в течение недели в республике проходят круглые столы, тематические выставки, встречи, концерты. Основные мероприятия запланированы в Махачкале, Каспийске, селах Гуниб и Хунзах, а также в Дербенте и Буйнакске.

Расул Гамзатов родился 8 сентября 1923 года. Он автор десяток поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта были положены на музыку. Поэт скончался 3 ноября 2003 года.

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Абдулатипов, Рамазан Гаджимурадович
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