Байк-фестиваль в КЧР соберет более 300 мотоциклистов

ЧЕРКЕССК, 8 сентября. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль байкеров "Домбайк" пройдет в Карачаево-Черкесии (КЧР) с 9 по 11 сентября. Ожидается, что в нем примут участие более 300 мотолюбителей, сообщил ТАСС в четверг один из организаторов мероприятия президент мотоклуба "Soultwins" Филипп Мироненко.

"Фестиваль, главная цель которого популяризация здорового образа и мотоспорта, в этом году проводим под девизом "Кавказ наш общий дом". Запланирована насыщенная культурная программа, выступление национальных коллективов и рокеров, различные конкурсы и викторины. Ожидаем более 300 человек", - сказал он.

В рамках фестиваля, который проводится в республике в шестой раз, состоится традиционный мотопробег, посвященный памяти защитников перевалов Кавказа в годы Великой Отечественной войны. В нем примут участие более 100 мотоциклистов. На границе КЧР и Ставропольского края встретятся две группы, а завершится мотопробег у музея- памятника "Защитникам перевалов Кавказа".

Кроме того, в программе трехдневного фестиваля - познавательные экскурсии по достопримечательностям КЧР, конкурсы и тест-драйв мотоциклов, благотворительная акция, в рамках которой участники посетят детские социальные учреждения республики. "Мы ежегодно посещаем детей, для них подготовили сладкие подарки и игрушки", - добавил Мироненко.

Собеседник агентства отметил, что в планах байкеров России совершить горный мотопереход через перевал из Карачаево-Черкесии в Абхазию. "В этом году это не получится, занимаемся подготовкой. Будем обсуждать эту тему в рамках нашего фестиваля", - сказал он.

Фестиваль байкеров пройдет на базе туркомплекса "Старый Домбай" в одноименном горнолыжном курорте КЧР.