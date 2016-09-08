Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Северной Осетии на Военно-Грузинской дороге откроется таможенно-логистический терминал

В стране
8 сентября, 18:29 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 8, сентября. /ТАСС
В ходе реализации проекта будет создано порядка 50 рабочих мест
Материал из 1 страницы

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 сентября. /ТАСС/. Таможенно-логистический терминал откроется в октябре на Военно-Грузинской дороге в Северной Осетии. Об этом стало известно в четверг во время посещения объекта врио главы Северной Осетии Вячеславом Битаровым с заместителем руководителя Федеральной таможенной службы Русланом Давыдовым.

"Здесь практически завершены все работы. С вводом в эксплуатацию терминала на границе будет ускорена работа по въезду на территорию России. Люди смогут в комфортных условиях дождаться своей очереди", - сказал Давыдов.

Терминал строится на средства инвесторов на 24-м км трассы Владикавказ - Верхний Ларс. Здесь на открытой площадке создано 250 грузовых машиномест, также на территории терминала находятся площадки под мобильный инспекционно-досмотровый пункт, складские помещения и т. д. В терминале также созданы санузлы, прачечная, комната матери и ребенка на четыре койко-места, медпункт и др. В ходе реализации проекта будет создано порядка 50 рабочих мест.

В настоящее время также рассматривается вопрос о создании электронной очереди на выезд из России, что также сократит очереди на границе.

Сейчас пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе России и Грузии перегружен в 10 раз: в пиковый сезон вместо 300-400 автомобилей в сутки он вынужден пропускать через границу около 3 тыс. транспортных средств.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
8
Патриарх Кирилл посетил атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий"
7
Памятник Екатерине II открыли в Симферополе
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обнаружены машины, на которых скрылись ограбившие инкассаторов в Москве
2
В Москве на Новом Арбате попал в аварию BMW с номерами АМР
3
Кандидат в президенты США спросил у журналиста, что такое Алеппо
4
Уральского "ловца" покемонов отпустили из СИЗО
5
В крупном ДТП на северо-западе Москвы пострадали два человека
6
СК прекратил дело в отношении жителя Урала, убившего четырех человек в целях самообороны
7
В Москве при ограблении сгорели две машины, включая броневик инкассаторов
Темы дня
Реклама