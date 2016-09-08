В Северной Осетии на Военно-Грузинской дороге откроется таможенно-логистический терминал

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ВЛАДИКАВКАЗ, 8 сентября. /ТАСС/. Таможенно-логистический терминал откроется в октябре на Военно-Грузинской дороге в Северной Осетии. Об этом стало известно в четверг во время посещения объекта врио главы Северной Осетии Вячеславом Битаровым с заместителем руководителя Федеральной таможенной службы Русланом Давыдовым.
"Здесь практически завершены все работы. С вводом в эксплуатацию терминала на границе будет ускорена работа по въезду на территорию России. Люди смогут в комфортных условиях дождаться своей очереди", - сказал Давыдов.
Терминал строится на средства инвесторов на 24-м км трассы Владикавказ - Верхний Ларс. Здесь на открытой площадке создано 250 грузовых машиномест, также на территории терминала находятся площадки под мобильный инспекционно-досмотровый пункт, складские помещения и т. д. В терминале также созданы санузлы, прачечная, комната матери и ребенка на четыре койко-места, медпункт и др. В ходе реализации проекта будет создано порядка 50 рабочих мест.
В настоящее время также рассматривается вопрос о создании электронной очереди на выезд из России, что также сократит очереди на границе.
Сейчас пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе России и Грузии перегружен в 10 раз: в пиковый сезон вместо 300-400 автомобилей в сутки он вынужден пропускать через границу около 3 тыс. транспортных средств.