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Севастополь получил 30,5 млн рублей на закупку оборудования для спортивных школ

В стране
8 сентября, 20:14 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский
Базовые виды спорта определяет Министерство спорта РФ отдельно для каждого региона
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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Субсидия на поддержку спорта, предоставленная в этом году Севастополю из федерального бюджета в размере 30,5 млн рублей, будет направлена на приобретение оборудования для спортивных школ города. Постановление о порядке расходования этих средств было утверждено на заседании правительства Севастополя.

"На финансовое обеспечение деятельности спортивных организаций Севастополя из федерального бюджета выделена субсидия в размере 30,5 млн рублей. В городе катастрофическая ситуация с оборудованием в спортивных школах, поэтому эти средства будут потрачены на приобретение инвентаря и оборудования для спортивных организаций Севастополя", - сказал на заседании правительства начальник управления по делам молодежи и спорта Валерий Чалый.

По его словам, управлением был проведен мониторинг, в ходе которого выявлена нехватка инвентаря, а также существенный износ существующего оборудования. При этом от спортивных учреждений получены заявки на его приобретение, что позволит в полной мере обеспечить их необходимым инвентарем. Речь идет прежде всего о базовых видах спорта для Севастополя. "Эти средства позволят поднять спорт в Севастополе, чтобы наши спортсмены могли показывать те результаты, которые ждет от нас Россия", - сказал Чалый.

Базовые виды спорта определяет Министерство спорта РФ отдельно для каждого региона. В Севастополе до 2018 года базовыми видами спорта являются баскетбол, бокс, велоспорт- маунтинбайк, водное поло, дзюдо, парусный спорт, спортивная борьба, теннис, фехтование и акробатический рок-н-ролл.

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