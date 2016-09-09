В НИИ детских инфекций в Петербурге откроют четыре новых корпуса с новейшим оборудованием

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Четыре новых корпуса, строительство и оснащение которых велось с 2011 года, торжественно откроют 9 сентября в петербургском НИИ детских инфекций. В результате площади НИИ увеличились более чем в 2,5 раза, а у института появятся новые возможности по оказанию медицинской помощи детям с инфекционными болезнями на самом высоком экспертном уровне и проведению научных исследований в самых передовых областях знаний о человеке. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС ученый секретарь института Валерий Волжанин.

"Работы по строительству, реконструкции и оснащении самой современной техникой велись без остановки работы учреждения. По мере готовности блоков там начиналась работа с пациентами. Сегодня ставится заключительная точка. Федеральная адресная инвестиционная программа, в рамках которой велись работы, выполнена полностью", - сказал он.

Ввод в действие новых площадей шел на протяжении года. Последними наклеили обои с космической тематикой в диагностическом корпусе.

В космос без ракеты

Доктора-клиницисты, которые уже побывали в новых корпусах НИИДИ, в голос говорят, что "это космос". У НИИ появился диагностический комплекс, каких нет в других научных медицинских учреждениях города. В одном здании собраны самые современные импортные и отечественные диагностические аппараты, которые позволяют, не выходя из него, выполнить весь комплекс сложнейших диагностических процедур на экспертном уровне.

Например, аппараты ядерно-магнитной томографии и компьютерной томографии дополнены аппаратом болюсного (скоростного) ввода контрастного вещества. "Эти вещества начинают выводиться из организма уже в первые минуты, и поэтому их скоростной ввод позволяет достичь большей точности диагностики", - пояснила корреспонденту ТАСС заведующая кабинетом ядерно-магнитной томографии Анжела Евтюхина.

Для того, чтобы снять у детей стресс в связи с процедурой, комнаты с аппаратами оборудованы подсветкой, меняющей цветовую гамму помещения, и имеют панель с мультфильмами.

Диагностические аппараты последнего поколения хороши еще тем, что в них "педиатрический", вдвое меньший по сравнению с обычным, уровень облучения. "Снижение дозы облучения ведет к увеличению уровня шумов. Создатели оборудования справились с этой проблемой за счет улучшения программного обеспечения, сохранив минимальный уровень облучения", - рассказал заведующий отделением лучевой диагностики Богдан Остапенко.

Вдобавок коридоры диагностического корпуса оклеены обоями с космической тематикой. Пока пациенты ожидают своей очереди, они могут пополнить свои знания о смене фаз Луны, полюбоваться изображением Венеры или Земли из космоса. Поэтому космос здесь не только метафора, но и стиль дизайна.

Импортозамещение

Во время реализации проекта резко подскочили цены на импортное оборудование, это подтолкнуло администрацию института активнее искать варианты импортозамещения, рассказал заместитель директора по финансам и перспективному развитию хозяйственной части Виктор Уланов.

В числе суперсовременной диагностической аппаратуры есть приборы петербургского, московского и ивановского производства. "Их качество абсолютно на уровне мировых стандартов, а стоимость в 1,5-3 раза ниже, чем у импортных аналогов", - пояснил Валерий Волжанин.

Реабилитация

В новых помещениях НИИ много места отведено комплексам реабилитации - это бассейн с подогревом и специальным сиденьем для детей с ограниченными возможностями движения, водогрязелечебница, аппарат для бесконтактного массажа. Это оборудование помогает расслабить пациентов с параличом и спастическими явлениями, прежде чем начать разрабатывать нужные группы мышц для создания правильной мышечной памяти и верных стереотипов ходьбы. Большинство приборов, как и применяемые здесь сестрорецкие грязи, - российского производства.

Новые возможности для ученых

Современное оборудование позволяет начать ряд научных исследований, которые без него были бы невозможны. "Мы можем применять методы объективизации результатов лечения, а значит индивидуально подбирать для больных аппараты и процедуры. Никакие опросы больных такой возможности не дают", - отметила заведующая отделением медицинской реабилитации Ирина Черкашина.

Оборудование, которое поступило в научные лаборатории, позволит патоморфологам начать ряд новых исследовательских проектов, так как появилась возможность измерять реальные размеры образцов исследуемых тканей на клеточном и субклеточном уровне, не скрывает своей радости старший научный сотрудник лаборатории, доктор медицинских наук Вадим Карев.

Площадь, занимаемая институтом до реконструкции, составляла около 12 тыс. кв метров, после - превысила 30 тыс. кв метров. Общая стоимость инвестиционного проекта составила около 3,6 млрд рублей, в том числе на оборудование и мебель затрачено 1,3 млрд рублей.

Институт основан 14 февраля 1927 года. В настоящее время коечный фонд клиники Института составляет 350 коек. Институт, административно подчиненный Федеральному медико- биологическому агентству Минздрава РФ, является крупнейшим научно-лечебно-учебным учреждением, в котором имеются все условия для проведения научных исследований, обеспечения высококачественной медицинской помощи и непрерывного последипломного образования.

Ежегодно в клинике Института медицинскую помощь получают около десяти тысяч детей, консультативную помощь в консультативно-диагностической поликлинике - до 10 000 маленьких пациентов не только Санкт-Петербурга, но и всех регионов России. Каждый год в Институте обучается около 20 аспирантов и клинических ординаторов, до 100 врачей на рабочих местах.