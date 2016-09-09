Мэр Магаса начал обучение своих подчиненных ингушскому языку с алфавита

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МАГАС, 9 сентября. /ТАСС/. Мэр столицы Ингушетии - Магаса Беслан Цечоев дал указание повесить в кабинетах своих подчиненных плакаты с ингушским алфавитом, чтобы они не забывали свой родной язык и иногда на нем разговаривали, сообщили ТАСС в пресс-службе городской управы.
"Неделю назад на совещании Цечоев устроил своеобразный экзамен на знание ингушского языка своим подчиненным и пришел к выводу, что многие не знают должным образом свой родной язык. Поэтому он решил повесить в каждом кабинете ингушский алфавит", - отметили там.
"Алфавит в кабинетах - это только первый шаг к изучению языка, вторым, возможно, станут уроки ингушского языка, которые будет давать приглашенный учитель, а их посещение будет рекомендовано после работы сотрудникам", - сказал корр. ТАСС Цечоев.
Он подчеркнул, что его действия направлены на популяризацию и сохранение ингушского языка. "Магас имеет столичный статус, и работники его администрации должны знать ингушский язык", - подчеркнул он.