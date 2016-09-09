В Дагестане приставы принудительно взыскали с предприятия более 12 млн рублей налогов

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МАХАЧКАЛА, 9 сентября. /ТАСС/. Приставы в Дагестане взыскали более 12 млн рублей налогов с компании, занимающейся производством минеральной воды, сообщил ТАСС представитель пресс-службы республиканского управления ФССП России.
"На исполнение в межрайонный отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам поступил исполнительный документ о взыскании налогов и сборов, включая пени, в размере более 12 млн рублей с компании, занимающейся производством минеральной воды", - сказал собеседник агентства.
По его словам, должнику был представлен срок для добровольного исполнения судебного решения. "Руководство предприятия оставило без внимания исполнение судебного решения. В итоге приставы взыскали налоги в принудительном порядке: с нескольких банковских счетов предприятия", - отметил представитель республиканского управления ФССП.
По информации источника ТАСС в правоохранительных органах Дагестана, речь идет об известной в республике компании по производству минеральной воды "Рычал-Су", аффилированной с бывшим мэром Дербента Имамом Яралиевым.