В Дагестане приставы принудительно взыскали с предприятия более 12 млн рублей налогов

МАХАЧКАЛА, 9 сентября. /ТАСС/. Приставы в Дагестане взыскали более 12 млн рублей налогов с компании, занимающейся производством минеральной воды, сообщил ТАСС представитель пресс-службы республиканского управления ФССП России.

"На исполнение в межрайонный отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам поступил исполнительный документ о взыскании налогов и сборов, включая пени, в размере более 12 млн рублей с компании, занимающейся производством минеральной воды", - сказал собеседник агентства.

По его словам, должнику был представлен срок для добровольного исполнения судебного решения. "Руководство предприятия оставило без внимания исполнение судебного решения. В итоге приставы взыскали налоги в принудительном порядке: с нескольких банковских счетов предприятия", - отметил представитель республиканского управления ФССП.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах Дагестана, речь идет об известной в республике компании по производству минеральной воды "Рычал-Су", аффилированной с бывшим мэром Дербента Имамом Яралиевым.