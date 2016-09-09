В Севастополе открылась выставка, рассказывающая о Руси эпохи Рюриковичей

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Мультимедийная выставка "Моя история. Рюриковичи" открылась в Севастополе. В 17 залах, размещенных в реконструированном бывшем кинотеатре "Украина", на стендах рассказана история зарождения Руси и ее превращения в великую империю. Здесь, в частности, представлены авторские инсталляции, голографическая проекция "Аркаим", уникальный купольный кинотеатр.

"Эта выставка - показ истории русской цивилизации как единого, непрерывного и поучительного для современников процесса. Она отрывает огромное количество ярких и совершенно "незатасканных" и малоизвестных фактов. Только здесь вы сможете увидеть, кто основал первую на Руси библиотеку, кто проводил первые хирургические операции, в чем была опасность ереси для России как государства, что на самом деле делал для страны Иван Грозный", - сказал после открытия экспозиции министр культуры Владимир Мединский.

По его словам, выставка рассказывает о периоде российской истории от зарождения маленького первого русского государства до гигантской империи, наследником которой является современная Россия.

По словам одного из организаторов выставки, пресс- секретаря проекта "Моя история" и московского исторического парка "Россия. Моя история" Александра Тарасова, Севастополь был выбран для размещения выставки, прежде всего, потому, что именно здесь принял крещение Святой равноапостольный князь Владимир. "Именно здесь, в Херсонесе, находится колыбель русского православия", - сказал он, отвечая на вопрос корр. ТАСС.

Об этом же говорил и министр Мединский. "Херсонес - это место, где Россия зародилась как цивилизация и национальная идея, не как рядовое средневековое государство, а как мировой феномен", - сказал он. По его мнению, именно поэтому Севастополь всегда обороняли, как ни один другой клочок русской земли, и поэтому русские всегда возвращались на эту землю, имеющую для них сакральный смысл.

На интерактивных стендах выставки представлены факты об основных вехах развития русского государства в период Рюриковичей. Одним из центральных элементов является раздел, посвященный Сергию Радонежскому. "Это уникальный святой, человек, без которого не было осмысления нами самих себя. Как мы знаем из летописей, именно Сергий Радонежский благословил Князя Дмитрия Донского на освобождение Руси от ига Золотой Орды, поэтому, конечно, ему уделено особое внимание", - сказал Председатель Патриаршего совета по культуре епископ Тихон.

Выставка как учебник истории для всех

"С открытием этой выставки Севастополь получает современный учебник истории, ярко рассказывающий о далеком периоде становления российского государства", - сказал на открытии выставки заместитель губернатора Севастополя Илья Пономарев.

Это мнение разделяет и председатель Законодательного собрания Екатерина Алтабаева. Она отметила, что интерактивность выставки позволяет ей быть интересной для любого посетителя, независимо от возраста. "Я уверена, что все - от самых маленьких до взрослых - найдут здесь то, что их удивит и поразит", - сказала она.

На открытии выставки в Севастополе шла речь и о будущем обновлении севастопольской экспозиции. Выставка продлится до 13 ноября, а затем в городе может быть представлена экспозиция, рассказывающая о периоде истории России XX века. "У нас есть в планах размещение в Севастополе выставки о периоде с 1914 года по наше время", - сообщил владыка Тихон, отвечая на вопрос журналистов о дальнейших планах использования выставочного центра.

Одновременно организаторы продолжают работу обновлением контента выставки. "Экспозиция об эпохе Рюриковичей была впервые показана в Москве в ноябре 2015 года, до этого в течение года шла работа по ее созданию, но и после открытия она постоянно обновляется, эта работа идет непрерывно", - сказал Александр Тарасов.

По его словам, концепция заключается в полном охвате российской истории. Проект предполагает создание экспозиции от периода Рюриковичей до новейшей истории. В начале ноября в московском Манеже будет открыта экспозиция, посвященная второй половине XX века, которая затем может быть привезена в Севастополь.

Кроме того, севастопольцы и крымчане с августа 2014 года имеют возможность посетить экспозицию, посвященную династии Романовых, которая представлена на постоянной основе в Ливадийском дворце.

Выставка создана патронажем Патриаршего совета по культуре в России. Инициаторами создания экспозиции выступили мультимедийный исторический парк "Россия - моя история" и Министерство культуры РФ. ТАСС является информационным партнером выставки.