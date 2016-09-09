Власти Черкесска направят на благотворительность выручку от аттракционов в День города

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ЧЕРКЕССК, 9 сентября. /ТАСС/. Средства, вырученные 7 сентября от продажи билетов на аттракционы в День Карачаево- Черкесии (КЧР) и 191-й годовщины Черкесска, будут направлены на оказание адресной помощи наиболее нуждающимся горожанам. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.
"По данным администрации парка культуры и отдыха "Зеленый остров", от продажи билетов на 17 аттракционов собрано 285 тыс. рублей. Все средства решением руководства мэрии Черкесска будут направлены на благотворительные цели", - говорится в сообщении.
День Карачаево-Черкесии и День Черкесска с 2014 года отмечается 7 сентября. В этом году исполнилось 24 года со дня преобразования КЧР, входившей ранее в статусе автономной области в состав Ставропольского края, в самостоятельный субъект РФ. Черкесск отметил 191-ю годовщину основания.