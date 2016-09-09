Фестиваль Tolstoy weekend станет новой традицией Ясной Поляны

ЯСНАЯ ПОЛЯНА /Тульская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Театральный фестиваль Tolstoy weekend, приуроченный к 188-летию со дня рождения Льва Толстого, впервые открылся в Ясной Поляне, это событие станет новой традицией музея-усадьбы. Об этом сообщила журналистам директор музея-усадьбы Ясная Поляна Екатерина Толстая.

"Я думаю, что Tolstoy weekend станет традиционным. Может, не настолько он будет масштабным, но надеюсь, что мы выдержим марку до конца, и это станет новой традицией Ясной Поляны. Мы об этом мечтаем, и мы этого хотим", - сказала она.

По словам Екатерины Толстой, билеты на спектакль были раскуплены буквально за один день. В каждый из трех дней фестиваля зрителями спектаклей, поставленных по произведениям классика, станут по меньшей мере 800 человек.

"Особенно радует, что Ясная Поляна не только хранит, но еще и развивает всех нас и наших детей. И театральный фестиваль Tolstoy weekend - яркое тому подтверждение. Мы не случайно открываем его в день рождения Льва Николаевича Толстого. Это знак нашего почитания его великого, великолепного литературного дара, знак нашей благодарной памяти о выдающемся человеке, произведения которого не просто рассказывают, а заставляют думать, переживать, переосмысливать", - заявил на церемонии открытия фестиваля врио губернатора Тульской области Алексей Дюмин.

Он также выразил надежду, что фестиваль будет ежегодно собирать на своих площадках не только театральные коллективы со всей страны, но со временем выйдет на международный уровень. Фестиваль открылся спектаклем МХТ им. А. П. Чехова "Крейцерова соната", поставленным по одноименной повести Льва Толстого. Кроме того, на импровизированных сценах зрители увидят постановки Московского академического театра им. Маяковского, театра "У Никитских ворот", Мастерской сторителлинга Центра им. Вс. Мейерхольда, Театра Наций.

"Мне бы хотелось, чтобы в следующем году приехали еще и другие региональные театры. В этом году мы пригласили Липецк с интересной постановкой "Смерть Ивана Ильича". Но мне кажется, что в нашей стране много происходит других интересных театральных событий. И надеюсь, что в следующем году и другие театры приедут к нам из регионов", - сказала журналистам Екатерина Толстая.