Более тысячи зрителей собрал концерт оперной музыки в крепости Нарын-Кала в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 9 сентября. /ТАСС/. Концерт оперной музыки впервые состоялся сегодня в дербентской крепости Нарын-Кала в Дагестане, сообщил ТАСС директор Дербентского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Али Ибрагимов.

По его словам, зрителями стали более тысячи жителей Дербента, а также других районов и городов Дагестана. Кроме того, на концерт приехали гости, проживающие за пределами республики.

"Отрадно, что постепенно наша крепость становится площадкой, где проходят такие замечательные концерты, выступают именитые артисты, что здесь звучат лучшие классические композиции. Конечно, ярко прозвучало сегодня и выступление нашей землячки - оперной певицы Юлии Погосовой- Эмиргамзаевой. Мы думаем, что и в будущем обязательно продолжим проводить такие концерты в Дербенте, в нашей крепости", - сообщила ТАСС министр культуры Дагестана Зарема Бутаева.

В мероприятии также приняли участие оперные певцы Батул Нагиева (Дагестан), Селим Алахяров (Москва), участница всероссийского проекта "Голос Дети" Айгюн Абасова и другие артисты.

На концерте прозвучали произведения российских и зарубежных композиторов. Зрители услышали музыку Моцарта, а также "Синюю вечность" Муслима Магомаева, "Долалай" Полада Бюльбюль-оглы, народные песни и др.

В конце мая на совещании в Дербенте по вопросам развития туризма в Дагестане гендиректор Дербентского завода игристых вин Магомед Садулаев предложил для создания благоприятного имиджа республики организовать концерт всемирно известного оркестра в стенах крепости Нарын-Кала. В конце июля в крепости дал концерт Центральный военный оркестр Минобороны РФ, который исполнил произведения советских, российских и зарубежных композиторов.