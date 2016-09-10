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На пользование "дальневосточным гектаром" в Хабаровском крае зарегистрировано 67 договоров

В стране
10 сентября, 8:46 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов
Всего было подано 107 заявок, заключено 94 договора, сообщил представитель краевого министерства по инвестиционной и земельно-имущественной политике
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ХАБАРОВСК, 10 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Жители Хабаровского края подали более 105 заявок на получение в безвозмездное пользование "дальневосточных гектаров" в пилотном Амурском районе, 67 договоров зарегистрированы, из них три - на земли лесного фонда. Об этом сообщил в субботу ТАСС начальник отдела по регулированию земельных отношений и взаимодействию с органами управления краевого министерства по инвестиционной и земельно-имущественной политике (МИЗИП) Андрей Примак.

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"Всего на получение гектаров подано 107 заявок, соответствующих требованиям закона, заключено 94 договора, из них 67 уже зарегистрированы Росреестром. В трех случаях речь идет о выделении земель лесного фонда", - сказал Примак после информационной встречи с хабаровским пчеловодами, которым нужны участки под размещение пчеловодческих хозяйств.

Он добавил, что все процедуры по предоставлению гектара в Амурском районе занимают 16 дней.

Представитель МИЗИП отметил, что законом о "дальневосточном гектаре" предусмотрена возможность получения земельных участков группой до 10 человек. По его словам, таких групповых заявок подано "порядка пяти". В частности, пять гектаров под ведение сельскохозяйственной деятельности получили члены одной семьи в Амурском районе.

С октября - всем дальневосточникам, с февраля - всем россиянам

Площадь пилотного Амурского района составляет 1,6 млн га (земли сельскохозяйственного назначения - 31 тыс. га, земли лесов - 1 млн га), общая площадь возможных для выдачи земель - около 1 млн га. Это примерно 66% от площади района.

Экспертное мнение

Автор: ШАГАЙДА Наталья Шагайда
Наталья

Дальневосточный гектар: достаточно ли просто раздать землю

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В муниципальном образовании хорошая транспортная и энергетическая инфраструктура. По всему району проходят высоковольтные линии электропередачи, автомобильные дороги (более 630 км), есть железнодорожная магистраль (более 200 км).

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. Он предполагает предоставление гражданам, в том числе для ведения бизнеса, более 145 млн га земли на Дальнем Востоке. Закон подразумевает возможность однократного бесплатного получения гражданами РФ в пользование сроком на пять лет участка площадью до 1 га.

Закон будет вступать в силу поэтапно: до 1 октября земля будет выдаваться только в девяти пилотных районах жителям этих районов; с 1 октября направить заявки на ее получение смогут все жители Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года сделать это сможет любой гражданин РФ.

Что нужно знать о бесплатной раздаче земли

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